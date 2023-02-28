https://ria.ru/20230228/eysk-1854984027.html
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске - РИА Новости, 28.02.2023
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске
Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:05
2023-02-28T23:05
2023-02-28T23:05
происшествия
ейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. Во вторник вечером в сети появилось информация о том, что в районе аэропорта в городе Ейск было зафиксировано возгорание. "Не было заявок. Информацию проверили, обстановка спокойная", - говорится в сообщении. В пресс-службе Ейского района также подтвердили РИА Новости, что пожара в этом районе нет. "Напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал в Telegram-канале глава района Роман Бублик.
https://ria.ru/20230228/feyki-1854982182.html
ейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейский район
Происшествия, Ейский район
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске
МЧС Кубани опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске
КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани.
Во вторник вечером в сети появилось информация о том, что в районе аэропорта в городе Ейск было зафиксировано возгорание.
"Не было заявок. Информацию проверили, обстановка спокойная", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Ейского района также подтвердили РИА Новости, что пожара в этом районе нет.
"Напоминаю, что на территории Ейского района
проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал в Telegram-канале
глава района Роман Бублик.
Киев использует родительские чаты для вброса фейков, сообщили власти Крыма