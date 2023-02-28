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МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске - РИА Новости, 28.02.2023
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23:05 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/eysk-1854984027.html
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске - РИА Новости, 28.02.2023
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске
Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:05
2023-02-28T23:05
происшествия
ейский район
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. Во вторник вечером в сети появилось информация о том, что в районе аэропорта в городе Ейск было зафиксировано возгорание. "Не было заявок. Информацию проверили, обстановка спокойная", - говорится в сообщении. В пресс-службе Ейского района также подтвердили РИА Новости, что пожара в этом районе нет. "Напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал в Telegram-канале глава района Роман Бублик.
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происшествия, ейский район
Происшествия, Ейский район
МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске

МЧС Кубани опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани.
Во вторник вечером в сети появилось информация о том, что в районе аэропорта в городе Ейск было зафиксировано возгорание.
"Не было заявок. Информацию проверили, обстановка спокойная", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Ейского района также подтвердили РИА Новости, что пожара в этом районе нет.
"Напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал в Telegram-канале глава района Роман Бублик.
Логотип мессенджера - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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