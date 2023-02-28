https://ria.ru/20230228/eysk-1854984027.html

МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске

МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске - РИА Новости, 28.02.2023

МЧС опровергло сообщения о пожаре в районе аэропорта в Ейске

Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:05

2023-02-28T23:05

2023-02-28T23:05

происшествия

ейский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Спасатели опровергли сообщения о возгорание в районе аэропорта в Ейске, обстановка на этой территории спокойная, сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани. Во вторник вечером в сети появилось информация о том, что в районе аэропорта в городе Ейск было зафиксировано возгорание. "Не было заявок. Информацию проверили, обстановка спокойная", - говорится в сообщении. В пресс-службе Ейского района также подтвердили РИА Новости, что пожара в этом районе нет. "Напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал в Telegram-канале глава района Роман Бублик.

https://ria.ru/20230228/feyki-1854982182.html

ейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, ейский район