https://ria.ru/20230228/evrosoyuz-1854743306.html

Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России

Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России - РИА Новости, 28.02.2023

Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России

Европейские юристы оспорили в Суде ЕС запрет на оказание юридических услуг юрлицам из России, который был введен в рамках очередного пакета санкций еще в 2022... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T02:00

2023-02-28T02:00

2023-02-28T02:07

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Европейские юристы оспорили в Суде ЕС запрет на оказание юридических услуг юрлицам из России, который был введен в рамках очередного пакета санкций еще в 2022 году, следует из документа, опубликованного в понедельник в Официальном журнале ЕС. Иск против Совета Евросоюза подало Объединение французских профсоюзов адвокатов ACE-Avocats. В нем указывается, что такое решение Совета ЕС противоречит Хартии об основных правах Евросоюза, а также ряду решений Суда ЕС, которые подтверждают, что адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу. Шестого октября прошлого года Совет Евросоюза запретил оказание юридических услуг российскому правительству, компаниям, зарегистрированным в России. При этом допускаются исключения, которые должны быть одобрены властями конкретной страны ЕС. Как ранее сообщили РИА Новости в Коллегии адвокатов Брюсселя, ее глава Эмманюэль Плассшарт выступил с заявлением, в котором назвал это решение Совета ЕС неприемлемым. По его мнению, такое решение является "опасным прецедентом, направленным против фундаментального права, которым должно обладать любое физическое или юридическое лицо". Речь идет о праве на реализацию защиты своих интересов, получение консультаций по своим обязательствам, праве выбирать адвоката для защиты по собственному желанию.

https://ria.ru/20220829/vizy-1812954607.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854703843.html

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