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Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России - РИА Новости, 28.02.2023
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Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России
Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России - РИА Новости, 28.02.2023
Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России
Европейские юристы оспорили в Суде ЕС запрет на оказание юридических услуг юрлицам из России, который был введен в рамках очередного пакета санкций еще в 2022... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:00
2023-02-28T02:07
россия
брюссель
евросоюз
совет евросоюза
совет ес
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Европейские юристы оспорили в Суде ЕС запрет на оказание юридических услуг юрлицам из России, который был введен в рамках очередного пакета санкций еще в 2022 году, следует из документа, опубликованного в понедельник в Официальном журнале ЕС. Иск против Совета Евросоюза подало Объединение французских профсоюзов адвокатов ACE-Avocats. В нем указывается, что такое решение Совета ЕС противоречит Хартии об основных правах Евросоюза, а также ряду решений Суда ЕС, которые подтверждают, что адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу. Шестого октября прошлого года Совет Евросоюза запретил оказание юридических услуг российскому правительству, компаниям, зарегистрированным в России. При этом допускаются исключения, которые должны быть одобрены властями конкретной страны ЕС. Как ранее сообщили РИА Новости в Коллегии адвокатов Брюсселя, ее глава Эмманюэль Плассшарт выступил с заявлением, в котором назвал это решение Совета ЕС неприемлемым. По его мнению, такое решение является "опасным прецедентом, направленным против фундаментального права, которым должно обладать любое физическое или юридическое лицо". Речь идет о праве на реализацию защиты своих интересов, получение консультаций по своим обязательствам, праве выбирать адвоката для защиты по собственному желанию.
https://ria.ru/20220829/vizy-1812954607.html
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россия, брюссель, евросоюз, совет евросоюза, совет ес, в мире
Россия, Брюссель, Евросоюз, Совет Евросоюза, Совет ЕС, В мире
02:00 28.02.2023 (обновлено: 02:07 28.02.2023)
 
Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России

Европейские юристы оспорили запрет на оказание юридических услуг российским компаниям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Европейские юристы оспорили в Суде ЕС запрет на оказание юридических услуг юрлицам из России, который был введен в рамках очередного пакета санкций еще в 2022 году, следует из документа, опубликованного в понедельник в Официальном журнале ЕС.
Иск против Совета Евросоюза подало Объединение французских профсоюзов адвокатов ACE-Avocats. В нем указывается, что такое решение Совета ЕС противоречит Хартии об основных правах Евросоюза, а также ряду решений Суда ЕС, которые подтверждают, что адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу.
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Как ранее сообщили РИА Новости в Коллегии адвокатов Брюсселя, ее глава Эмманюэль Плассшарт выступил с заявлением, в котором назвал это решение Совета ЕС неприемлемым.
По его мнению, такое решение является "опасным прецедентом, направленным против фундаментального права, которым должно обладать любое физическое или юридическое лицо". Речь идет о праве на реализацию защиты своих интересов, получение консультаций по своим обязательствам, праве выбирать адвоката для защиты по собственному желанию.
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