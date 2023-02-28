https://ria.ru/20230228/espch-1854899872.html

МИД разъяснил, в каком случае россияне могут обращаться в ЕСПЧ

МИД разъяснил, в каком случае россияне могут обращаться в ЕСПЧ - РИА Новости, 28.02.2023

МИД разъяснил, в каком случае россияне могут обращаться в ЕСПЧ

Российские граждане могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае нарушения их прав за рубежом, несмотря на выход РФ из Совета Европы,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:56

2023-02-28T16:56

2023-02-28T16:56

европейский суд по правам человека (еспч)

россия

григорий лукьянцев

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские граждане могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае нарушения их прав за рубежом, несмотря на выход РФ из Совета Европы, заявил директор департамента МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.По его словам, "существует ошибочный тезис" о том, что после выхода России из состава Совета Европы "все граждане России, все соотечественники утратили возможность обращаться в ЕСПЧ"."Это не так. Определяющим в данном случае является не фактор гражданства жертвы, а речь идет, прежде всего, о том, в рамках чьей юрисдикции произошло нарушение права. Если акт русофобии, в принципе нарушение прав человека, произошло на территории Латвии, Литвы, Швеции, Швейцарии, Германии по вине властей соответствующих государств, то граждане России, ставшие жертвами таких нарушений, вправе направлять исковые заявления в ЕСПЧ", - сказал Лукьянцев в ходе заседания постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека.Дипломат отметил, что это касается и вопросов гарантии права собственности, например, в случае блокировки счетов или конфискации имущества.Он также сообщил, что МИД РФ внимательно фиксирует и отслеживает факты, связанные с нарушением прав россиян, готовит доклады, которые систематизируют информацию о нарушениях за рубежом.Эти доклады, добавил Лукьянцев, передаются в международные организации и по дипломатическим каналам, в том числе странам Запада.Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.

https://ria.ru/20230214/sud-1851975105.html

https://ria.ru/20221220/vershinin-1839888730.html

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европейский суд по правам человека (еспч), россия, григорий лукьянцев, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, в мире