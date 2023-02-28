https://ria.ru/20230228/energopotreblenie-1854854732.html
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране - РИА Новости, 28.02.2023
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране
Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:47
2023-02-28T14:47
2023-02-28T14:47
экономика
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_d67a1fc10b8825559dfd3f86c81916ac.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Шульгинов в преддверии "Правительственного часа" провел встречи с депутатами фракций КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", где отметил, что потребление электроэнергии по итогам 2022 года в России выросло, и это является "одним из важных показателей развития экономики в целом".
https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_aaedd2158a6fef549a0bf019875e8cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, кпрф
Экономика, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, КПРФ
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране в 2023 году