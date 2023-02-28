https://ria.ru/20230228/energopotreblenie-1854854732.html

Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране

Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране - РИА Новости, 28.02.2023

Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране

Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:47

2023-02-28T14:47

2023-02-28T14:47

экономика

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

кпрф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Шульгинов в преддверии "Правительственного часа" провел встречи с депутатами фракций КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", где отметил, что потребление электроэнергии по итогам 2022 года в России выросло, и это является "одним из важных показателей развития экономики в целом".

https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html

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экономика, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, кпрф