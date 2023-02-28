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Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране - РИА Новости, 28.02.2023
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14:47 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/energopotreblenie-1854854732.html
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране - РИА Новости, 28.02.2023
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране
Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:47
2023-02-28T14:47
экономика
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Шульгинов в преддверии "Правительственного часа" провел встречи с депутатами фракций КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", где отметил, что потребление электроэнергии по итогам 2022 года в России выросло, и это является "одним из важных показателей развития экономики в целом".
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экономика, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, кпрф
Экономика, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, КПРФ
Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране

Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в стране в 2023 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП в Хакасии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
«
"В прошлом году общее энергопотребление в масштабах страны увеличилось на 1,5%. Мы ожидаем, что тенденция к росту энергопотребления сохранится и в нынешнем году", - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго.
Шульгинов в преддверии "Правительственного часа" провел встречи с депутатами фракций КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", где отметил, что потребление электроэнергии по итогам 2022 года в России выросло, и это является "одним из важных показателей развития экономики в целом".
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ЭкономикаНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияКПРФ
 
 
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