https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854903443.html

России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин

России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.02.2023

России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин

Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:03

2023-02-28T17:03

2023-02-28T17:03

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал осваивать новые внешние рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что в прошлом году недружественные страны ввели "беспрецедентные по масштабу ограничения, барьеры". "В результате ряда оперативно принятых решений удалось укрепить стабильность нашей экономики, ну и, соответственно, бизнесу переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта не только внутри страны, но и за рубежом. Макроэкономические итоги года оказались лучше ожиданий", - сказал Мишустин. По его словам, снижение ВВП составило немногим больше 2%, был обеспечен рост ряда секторов.

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html

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экономика, россия, михаил мишустин