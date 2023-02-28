https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854903443.html
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.02.2023
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин
Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:03
2023-02-28T17:03
2023-02-28T17:03
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_0:48:3155:1823_1920x0_80_0_0_7220691f61852320b0db1418b58c7ba4.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал осваивать новые внешние рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что в прошлом году недружественные страны ввели "беспрецедентные по масштабу ограничения, барьеры". "В результате ряда оперативно принятых решений удалось укрепить стабильность нашей экономики, ну и, соответственно, бизнесу переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта не только внутри страны, но и за рубежом. Макроэкономические итоги года оказались лучше ожиданий", - сказал Мишустин. По его словам, снижение ВВП составило немногим больше 2%, был обеспечен рост ряда секторов.
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html
https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854767125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d51854e73fa9d112848419f151ca1177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал осваивать новые внешние рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в прошлом году недружественные страны ввели "беспрецедентные по масштабу ограничения, барьеры".
Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним
"В результате ряда оперативно принятых решений удалось укрепить стабильность нашей экономики, ну и, соответственно, бизнесу переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта не только внутри страны, но и за рубежом. Макроэкономические итоги года оказались лучше ожиданий", - сказал Мишустин.
По его словам, снижение ВВП составило немногим больше 2%, был обеспечен рост ряда секторов.
Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию