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России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.02.2023
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17:03 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854903443.html
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.02.2023
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин
Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:03
2023-02-28T17:03
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал осваивать новые внешние рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что в прошлом году недружественные страны ввели "беспрецедентные по масштабу ограничения, барьеры". "В результате ряда оперативно принятых решений удалось укрепить стабильность нашей экономики, ну и, соответственно, бизнесу переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта не только внутри страны, но и за рубежом. Макроэкономические итоги года оказались лучше ожиданий", - сказал Мишустин. По его словам, снижение ВВП составило немногим больше 2%, был обеспечен рост ряда секторов.
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
России удалось укрепить стабильность экономики, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал осваивать новые внешние рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в прошлом году недружественные страны ввели "беспрецедентные по масштабу ограничения, барьеры".
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"В результате ряда оперативно принятых решений удалось укрепить стабильность нашей экономики, ну и, соответственно, бизнесу переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта не только внутри страны, но и за рубежом. Макроэкономические итоги года оказались лучше ожиданий", - сказал Мишустин.
По его словам, снижение ВВП составило немногим больше 2%, был обеспечен рост ряда секторов.
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