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Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
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Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков
Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков
Российская экономика в ближайшие годы выходит на траекторию роста, хотя в некоторых отраслях по-прежнему будут ямы из-за санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:18
2023-02-28T01:18
дмитрий песков
россия
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская экономика в ближайшие годы выходит на траекторию роста, хотя в некоторых отраслях по-прежнему будут ямы из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас уже с уверенностью утверждается, что в следующем и в 2025 годах мы выходим на траекторию роста. Пускай в некоторых отраслях у нас по-прежнему будут ямы определенные. И из-за санкций это доставляет нам определенную головную боль, но в целом это будет траектория роста", - сказал он в интервью "Известиям".
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дмитрий песков, россия, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Экономика
01:18 28.02.2023
 
Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков

Песков: экономика России в 2024-2025 годах выйдет на траекторию роста

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская экономика в ближайшие годы выходит на траекторию роста, хотя в некоторых отраслях по-прежнему будут ямы из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас уже с уверенностью утверждается, что в следующем и в 2025 годах мы выходим на траекторию роста. Пускай в некоторых отраслях у нас по-прежнему будут ямы определенные. И из-за санкций это доставляет нам определенную головную боль, но в целом это будет траектория роста", - сказал он в интервью "Известиям".
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Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
 
 
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