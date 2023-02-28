https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854740363.html
Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков
Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков
Российская экономика в ближайшие годы выходит на траекторию роста, хотя в некоторых отраслях по-прежнему будут ямы из-за санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:18
2023-02-28T01:18
2023-02-28T01:18
дмитрий песков
россия
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская экономика в ближайшие годы выходит на траекторию роста, хотя в некоторых отраслях по-прежнему будут ямы из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас уже с уверенностью утверждается, что в следующем и в 2025 годах мы выходим на траекторию роста. Пускай в некоторых отраслях у нас по-прежнему будут ямы определенные. И из-за санкций это доставляет нам определенную головную боль, но в целом это будет траектория роста", - сказал он в интервью "Известиям".
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дмитрий песков, россия, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Экономика
Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста, заявил Песков
Песков: экономика России в 2024-2025 годах выйдет на траекторию роста