https://ria.ru/20230228/dsnv-1854944092.html
В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
Приостановка участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не приведет к существенным изменениям РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:54
2023-02-28T18:54
2023-02-28T19:07
россия
министерство обороны сша
договор снв-3
сша
франция
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Приостановка участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не приведет к существенным изменениям в вопросе двусторонних инспекций, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль."С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям… Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям", - заявил он на слушаниях в конгрессе США.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
https://ria.ru/20230228/dsnv-1854749333.html
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россия, министерство обороны сша, договор снв-3, сша, франция, владимир путин, нато
Россия, Министерство обороны США, Договор СНВ-3, США, Франция, Владимир Путин, НАТО
В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
Пентагон: приостановка участия России в ДСНВ существенно не изменит вопрос инспекций