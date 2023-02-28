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Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
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06:04 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/dsnv-1854749972.html
Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ
Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ
США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:04
2023-02-28T06:04
сша
в мире
вашингтон (штат)
анатолий антонов
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику", - заявил он журналистам. Дипломат отметил, что пока "США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении".
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сша
вашингтон (штат)
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сша, в мире, вашингтон (штат), анатолий антонов, договор снв-3
США, В мире, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Договор СНВ-3
Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ

Посол Антонов: США нужно пересмотреть антироссийскую политику для возврата к ДСНВ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику", - заявил он журналистам.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ
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Дипломат отметил, что пока "США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении".
 
СШАВ миреВашингтон (штат)Анатолий АнтоновДоговор СНВ-3
 
 
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