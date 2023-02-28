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Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ
Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ
США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:04
2023-02-28T06:04
2023-02-28T06:04
сша
в мире
вашингтон (штат)
анатолий антонов
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику", - заявил он журналистам. Дипломат отметил, что пока "США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении".
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сша, в мире, вашингтон (штат), анатолий антонов, договор снв-3
США, В мире, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Договор СНВ-3
Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ
Посол Антонов: США нужно пересмотреть антироссийскую политику для возврата к ДСНВ
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику", - заявил он журналистам.
США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ
Дипломат отметил, что пока "США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении".