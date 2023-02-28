https://ria.ru/20230228/dsnv-1854749972.html

Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ

Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023

Антонов: США нужно пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ

США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T06:04

2023-02-28T06:04

2023-02-28T06:04

сша

в мире

вашингтон (штат)

анатолий антонов

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику", - заявил он журналистам. Дипломат отметил, что пока "США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении".

https://ria.ru/20230227/dsnv-1854678289.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, в мире, вашингтон (штат), анатолий антонов, договор снв-3