Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ
Посол Антонов заявил, что США долгие годы существенно нарушают центральные положения ДСНВ
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook/U.S. Air ForceСтратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США Боинг Б-52 "Стратофортресс"
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook/U.S. Air Force
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США Боинг Б-52 "Стратофортресс". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Следуя не согласованной с Россией процедуре, (Вашингтон) объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи", - заявил он журналистам.
Дипломат добавил, что США так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного "переоборудования", и подчеркнул, что Вашингтон многие годы существенно нарушает центральные положения договора.
Антонов призвал США пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию ДСНВ. Пока Штаты "не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении", констатировал дипломат.
Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Глава государства также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.