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Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
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05:56 28.02.2023 (обновлено: 06:40 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/dsnv-1854749333.html
Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ
Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ
США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:56
2023-02-28T06:40
россия
вашингтон (штат)
сша
анатолий антонов
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат добавил, что США так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного "переоборудования", и подчеркнул, что Вашингтон многие годы существенно нарушает центральные положения договора.Антонов призвал США пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию ДСНВ. Пока Штаты "не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении", констатировал дипломат.Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Глава государства также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, владимир путин
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов, Владимир Путин
Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ

Посол Антонов заявил, что США долгие годы существенно нарушают центральные положения ДСНВ

© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook/U.S. Air ForceСтратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США Боинг Б-52 "Стратофортресс"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США Боинг Б-52 Стратофортресс - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook/U.S. Air Force
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США Боинг Б-52 "Стратофортресс". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Следуя не согласованной с Россией процедуре, (Вашингтон) объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи", - заявил он журналистам.
Дипломат добавил, что США так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного "переоборудования", и подчеркнул, что Вашингтон многие годы существенно нарушает центральные положения договора.
Антонов призвал США пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию ДСНВ. Пока Штаты "не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении", констатировал дипломат.
Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Глава государства также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми
27 февраля, 18:48
 
РоссияВашингтон (штат)СШААнатолий АнтоновВладимир Путин
 
 
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