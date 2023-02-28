https://ria.ru/20230228/dsnv-1854749333.html

Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ

Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023

Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ

США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T05:56

2023-02-28T05:56

2023-02-28T06:40

россия

вашингтон (штат)

сша

анатолий антонов

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат добавил, что США так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного "переоборудования", и подчеркнул, что Вашингтон многие годы существенно нарушает центральные положения договора.Антонов призвал США пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию ДСНВ. Пока Штаты "не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении", констатировал дипломат.Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Глава государства также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230227/dsnv-1854687002.html

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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, владимир путин