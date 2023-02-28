Рейтинг@Mail.ru
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/drony-1854746134.html
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе - РИА Новости, 28.02.2023
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе
Подразделения российского спецназа применили в зоне спецоперации для штурма украинских позиций новую разведывательно-ударную систему с малыми... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T03:37
2023-02-28T04:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e58ccc0f6459fa0fc944f3ce5bc616f.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Подразделения российского спецназа применили в зоне спецоперации для штурма украинских позиций новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения, сообщил РИА Новости информированный источник.Комплекс, по его словам, позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками, в эту точку дрон может добраться в полностью автоматическом режиме.Как уточнил источник, в новой системе с помощью нашлемных камер бойцов, ведущих бой, и камер разведывательных беспилотников собирается информация о местности и противнике. Затем на основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На этой модели отмечаются как в автоматическом режиме, так и в ручном – самими бойцами – позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели для поражения врага осколочно-фугасным зарядом.В комплексе применяются дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности, уточнил собеседник. "Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий", - добавил он.
https://ria.ru/20230124/drony-1846963548.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_139fb8e889d63881d370d13d2dffb4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
03:37 28.02.2023 (обновлено: 04:03 28.02.2023)
 
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе

Российский спецназ при штурме позиций ВСУ применил новую систему с дронами-камикадзе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне СВО
Российские военнослужащие на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на позициях в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Подразделения российского спецназа применили в зоне спецоперации для штурма украинских позиций новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа", - рассказал собеседник агентства.

Комплекс, по его словам, позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками, в эту точку дрон может добраться в полностью автоматическом режиме.
Как уточнил источник, в новой системе с помощью нашлемных камер бойцов, ведущих бой, и камер разведывательных беспилотников собирается информация о местности и противнике. Затем на основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На этой модели отмечаются как в автоматическом режиме, так и в ручном – самими бойцами – позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели для поражения врага осколочно-фугасным зарядом.
В комплексе применяются дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности, уточнил собеседник. "Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий", - добавил он.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 05:09Специальная военная операция на Украине
Российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала