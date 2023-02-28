https://ria.ru/20230228/drony-1854746134.html
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе - РИА Новости, 28.02.2023
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе
Подразделения российского спецназа применили в зоне спецоперации для штурма украинских позиций новую разведывательно-ударную систему с малыми... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T03:37
2023-02-28T03:37
2023-02-28T04:03
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Подразделения российского спецназа применили в зоне спецоперации для штурма украинских позиций новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения, сообщил РИА Новости информированный источник.Комплекс, по его словам, позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками, в эту точку дрон может добраться в полностью автоматическом режиме.Как уточнил источник, в новой системе с помощью нашлемных камер бойцов, ведущих бой, и камер разведывательных беспилотников собирается информация о местности и противнике. Затем на основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На этой модели отмечаются как в автоматическом режиме, так и в ручном – самими бойцами – позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели для поражения врага осколочно-фугасным зарядом.В комплексе применяются дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности, уточнил собеседник. "Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий", - добавил он.
https://ria.ru/20230124/drony-1846963548.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
03:37 28.02.2023 (обновлено: 04:03 28.02.2023)
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе
Российский спецназ при штурме позиций ВСУ применил новую систему с дронами-камикадзе
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Подразделения российского спецназа применили в зоне спецоперации для штурма украинских позиций новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа", - рассказал собеседник агентства.
Комплекс, по его словам, позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками, в эту точку дрон может добраться в полностью автоматическом режиме.
Как уточнил источник, в новой системе с помощью нашлемных камер бойцов, ведущих бой, и камер разведывательных беспилотников собирается информация о местности и противнике. Затем на основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На этой модели отмечаются как в автоматическом режиме, так и в ручном – самими бойцами – позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели для поражения врага осколочно-фугасным зарядом.
В комплексе применяются дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности, уточнил собеседник. "Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий", - добавил он.