В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон
В окно многоэтажного дома в центре Белгорода влетел дрон, никто не пострадал
© Фото : официальный канал мэра Белгорода в TelegramНа месте в центре Белгорода, где беспилотник влетел в окно жилого дома
На месте в центре Белгорода, где беспилотник влетел в окно жилого дома
БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Беспилотник влетел в окно многоэтажного жилого дома в центре Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
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"Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб", — написал он.
Обломки БПЛА также нашли еще на двух городских улицах. По словам мэра, повреждения зафиксированы у трех машин.
"Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства", — добавил Демидов.
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.