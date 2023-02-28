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В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 28.02.2023 (обновлено: 10:24 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html
В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон
В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон - РИА Новости, 28.02.2023
В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон
Беспилотник влетел в окно многоэтажного жилого дома в центре Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:51
2023-02-28T10:24
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Беспилотник влетел в окно многоэтажного жилого дома в центре Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Обломки БПЛА также нашли еще на двух городских улицах. По словам мэра, повреждения зафиксированы у трех машин. "Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства", — добавил Демидов. Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия
В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон

В окно многоэтажного дома в центре Белгорода влетел дрон, никто не пострадал

© Фото : официальный канал мэра Белгорода в TelegramНа месте в центре Белгорода, где беспилотник влетел в окно жилого дома
На месте в центре Белгорода, где беспилотник влетел в окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : официальный канал мэра Белгорода в Telegram
На месте в центре Белгорода, где беспилотник влетел в окно жилого дома
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Беспилотник влетел в окно многоэтажного жилого дома в центре Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«
"Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб", — написал он.
Обломки БПЛА также нашли еще на двух городских улицах. По словам мэра, повреждения зафиксированы у трех машин.
"Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства", — добавил Демидов.
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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