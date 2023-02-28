https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html

В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон

В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон - РИА Новости, 28.02.2023

В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон

Беспилотник влетел в окно многоэтажного жилого дома в центре Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:51

2023-02-28T09:51

2023-02-28T10:24

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Беспилотник влетел в окно многоэтажного жилого дома в центре Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Обломки БПЛА также нашли еще на двух городских улицах. По словам мэра, повреждения зафиксированы у трех машин. "Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства", — добавил Демидов. Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230227/obstrely-1854587734.html

белгород

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, происшествия