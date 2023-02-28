https://ria.ru/20230228/draka-1854771362.html
В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков
В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков - РИА Новости, 28.02.2023
В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков
Полицейские в Бурятии накануне предотвратили массовую драку подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:53
2023-02-28T09:53
2023-02-28T11:40
происшествия
улан-удэ
россия
василий пискарев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594614248_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bbd590bba4d2a8835ce2f0ce538c48c.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 фев — РИА Новости. Полицейские в Бурятии накануне предотвратили массовую драку подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД. "В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям", — добавили в ведомстве.Инцидент произошел около ТЦ "Форум". Полиция не допустила нарушения порядка.В одном из местных пабликов в понедельник появилась видеозапись большой группы подростков около торгового центра. В комментарии говорится, что они относятся к "ЧВК Рёдан" — субкультуре, в которой "любят комиксы, гулять и избивать за спортивный костюм". Молодые люди собрались для выяснения отношений, в массовой драке могли принять участие до 80 человек.В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Такие случаи фиксировали также в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230227/besporyadki-1854593409.html
https://ria.ru/20230226/konflikt-1854468923.html
улан-удэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594614248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7b7e952a5d36a44b2bd0da3b9e23ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, россия, василий пискарев, госдума рф
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков
В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков из "ЧВК Редан" возле ТЦ "Форум"
УЛАН-УДЭ, 28 фев — РИА Новости. Полицейские в Бурятии накануне предотвратили массовую драку подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
"В УМВД России
по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям", — добавили в ведомстве.
В Москве из-за беспорядков задержали более 300 подростков
Инцидент произошел около ТЦ "Форум". Полиция не допустила нарушения порядка.
В одном из местных пабликов в понедельник появилась видеозапись большой группы подростков около торгового центра. В комментарии говорится, что они относятся к "ЧВК Рёдан" — субкультуре, в которой "любят комиксы, гулять и избивать за спортивный костюм". Молодые люди собрались для выяснения отношений, в массовой драке могли принять участие до 80 человек.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Такие случаи фиксировали также в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
В Петербурге в торговом центре группа подростков напала на сверстника