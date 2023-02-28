https://ria.ru/20230228/draka-1854771362.html

В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков

В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков - РИА Новости, 28.02.2023

В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков

Полицейские в Бурятии накануне предотвратили массовую драку подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:53

2023-02-28T09:53

2023-02-28T11:40

происшествия

улан-удэ

россия

василий пискарев

госдума рф

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УЛАН-УДЭ, 28 фев — РИА Новости. Полицейские в Бурятии накануне предотвратили массовую драку подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД. "В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям", — добавили в ведомстве.Инцидент произошел около ТЦ "Форум". Полиция не допустила нарушения порядка.В одном из местных пабликов в понедельник появилась видеозапись большой группы подростков около торгового центра. В комментарии говорится, что они относятся к "ЧВК Рёдан" — субкультуре, в которой "любят комиксы, гулять и избивать за спортивный костюм". Молодые люди собрались для выяснения отношений, в массовой драке могли принять участие до 80 человек.В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Такие случаи фиксировали также в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

https://ria.ru/20230227/besporyadki-1854593409.html

https://ria.ru/20230226/konflikt-1854468923.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ, россия, василий пискарев, госдума рф