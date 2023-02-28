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Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города - РИА Новости, 28.02.2023
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22:21 28.02.2023 (обновлено: 23:29 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/donetsk-1854979462.html
Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города
Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города - РИА Новости, 28.02.2023
Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города
Жители Петровского района Донецка уже привыкли к обстрелам, но обстрел во вторник напугал даже бывалых дончан, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T22:21
2023-02-28T23:29
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
вооруженные силы украины
украина
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Жители Петровского района Донецка уже привыкли к обстрелам, но обстрел во вторник напугал даже бывалых дончан, рассказали РИА Новости местные жители. Вечером во вторник украинские силовики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерийских снарядов, а также РСЗО. Один из снарядов попал по мосту, соединяющему эти два района, от осколков пострадали молодой парень и девушка, ехавшие в машине. Ранения получили еще четыре мужчины. По ее словам, в этом районе уже были "прилеты", например, месяц назад осколок выбил стекло в зале. "Но такого у нас никогда не было, чтобы потолок рушился. Очень страшно", - добавила она. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках по улице Петровского – домах 123, 125, 129. В этих домах живет много детей из средней школы №112, которая находится неподалеку. Родители одноклассников из 9 "Б" созвонились друг с другом, рассказала РИА Новости местная жительница, мама одного из учеников Юлия Власенко. "У многих окна повыбивало. Заделывают их пленкой и фанерой, чтобы ночевать – на улице еще холодно. Но главное, что все целы", - рассказала женщина РИА Новости.
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852956905.html
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Жительница Петровского района Донецка после сильного обстрела
Жители Петровского района Донецка уже привыкли к обстрелам, но обстрел во вторник напугал даже бывалых дончан, рассказала местная жительница
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донецк, происшествия, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика
Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города

Жительница Донецка рассказала об испуге от украинского обстрела Петровского района города

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Жители Петровского района Донецка уже привыкли к обстрелам, но обстрел во вторник напугал даже бывалых дончан, рассказали РИА Новости местные жители.
Вечером во вторник украинские силовики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерийских снарядов, а также РСЗО. Один из снарядов попал по мосту, соединяющему эти два района, от осколков пострадали молодой парень и девушка, ехавшие в машине. Ранения получили еще четыре мужчины.
«
"Это был ужас, такое случилось. Сначала услышали, как на мосту были взрывы, а потом у нас", - рассказала РИА Новости местная жительница Татьяна Максина.
По ее словам, в этом районе уже были "прилеты", например, месяц назад осколок выбил стекло в зале.
"Но такого у нас никогда не было, чтобы потолок рушился. Очень страшно", - добавила она.
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Взрывной волной выбило окна в многоэтажках по улице Петровского – домах 123, 125, 129.
В этих домах живет много детей из средней школы №112, которая находится неподалеку.
Родители одноклассников из 9 "Б" созвонились друг с другом, рассказала РИА Новости местная жительница, мама одного из учеников Юлия Власенко.
"У многих окна повыбивало. Заделывают их пленкой и фанерой, чтобы ночевать – на улице еще холодно. Но главное, что все целы", - рассказала женщина РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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