https://ria.ru/20230228/donetsk-1854979462.html

Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города

Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города - РИА Новости, 28.02.2023

Жительница Донецка рассказала об обстреле Петровского района города

Жители Петровского района Донецка уже привыкли к обстрелам, но обстрел во вторник напугал даже бывалых дончан, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T22:21

2023-02-28T22:21

2023-02-28T23:29

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Жители Петровского района Донецка уже привыкли к обстрелам, но обстрел во вторник напугал даже бывалых дончан, рассказали РИА Новости местные жители. Вечером во вторник украинские силовики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерийских снарядов, а также РСЗО. Один из снарядов попал по мосту, соединяющему эти два района, от осколков пострадали молодой парень и девушка, ехавшие в машине. Ранения получили еще четыре мужчины. По ее словам, в этом районе уже были "прилеты", например, месяц назад осколок выбил стекло в зале. "Но такого у нас никогда не было, чтобы потолок рушился. Очень страшно", - добавила она. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках по улице Петровского – домах 123, 125, 129. В этих домах живет много детей из средней школы №112, которая находится неподалеку. Родители одноклассников из 9 "Б" созвонились друг с другом, рассказала РИА Новости местная жительница, мама одного из учеников Юлия Власенко. "У многих окна повыбивало. Заделывают их пленкой и фанерой, чтобы ночевать – на улице еще холодно. Но главное, что все целы", - рассказала женщина РИА Новости.

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852956905.html

https://ria.ru/20230130/spch-1848524753.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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Жительница Петровского района Донецка после сильного обстрела Жители Петровского района Донецка уже привыкли к обстрелам, но обстрел во вторник напугал даже бывалых дончан, рассказала местная жительница 2023-02-28T22:21 true PT0M09S

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донецк, происшествия, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика