https://ria.ru/20230228/donetsk-1854978555.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб подросток

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб подросток - РИА Новости, 28.02.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб подросток

Девочка-подросток погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T22:12

2023-02-28T22:12

2023-02-28T22:12

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Девочка-подросток погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854812389.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина