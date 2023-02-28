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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб подросток
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб подросток - РИА Новости, 28.02.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб подросток
Девочка-подросток погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T22:12
2023-02-28T22:12
2023-02-28T22:12
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Девочка-подросток погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854812389.html
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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб подросток
В ДНР сообщили, что при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб подросток