Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном жилом доме по улице Петровского, в результате прямого попадания снаряда, после обстрела со стороны ВСУ
Разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Петровского, в результате прямого попадания снаряда, после обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.