https://ria.ru/20230228/donetsk-1854902811.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:01

2023-02-28T17:01

2023-02-28T21:07

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230228/donetsk-1854817797.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия