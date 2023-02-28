https://ria.ru/20230228/donetsk-1854817797.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:39
2023-02-28T12:39
2023-02-28T12:39
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230228/mir-1854814519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда