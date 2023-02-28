https://ria.ru/20230228/domodedovo-1854811636.html

Аэропорт Домодедово сообщил о возвращении рейсов, вылетевших в Петербург

Аэропорт Домодедово сообщил о возвращении рейсов, вылетевших в Петербург - РИА Новости, 28.02.2023

Аэропорт Домодедово сообщил о возвращении рейсов, вылетевших в Петербург

Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над пунктом прибытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:14

2023-02-28T12:14

2023-02-28T12:27

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над пунктом прибытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного аэропорта "Домодедово". Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Позднее источник РИА Новости сообщил, что ограничения сняты. "Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Санкт-Петербургом. При этом московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и готов обслуживать все рейсы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230214/aeroekspress-1851885607.html

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), москва, происшествия, новости - туризм