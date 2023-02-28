https://ria.ru/20230228/domodedovo-1854811636.html
Аэропорт Домодедово сообщил о возвращении рейсов, вылетевших в Петербург
Аэропорт Домодедово сообщил о возвращении рейсов, вылетевших в Петербург - РИА Новости, 28.02.2023
Аэропорт Домодедово сообщил о возвращении рейсов, вылетевших в Петербург
Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над пунктом прибытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:14
2023-02-28T12:14
2023-02-28T12:27
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над пунктом прибытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного аэропорта "Домодедово". Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Позднее источник РИА Новости сообщил, что ограничения сняты. "Возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва-Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Санкт-Петербургом. При этом московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и готов обслуживать все рейсы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230214/aeroekspress-1851885607.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), москва, происшествия, новости - туризм
Санкт-Петербург, Домодедово (аэропорт), Пулково (аэропорт), Москва, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Домодедово сообщил о возвращении рейсов, вылетевших в Петербург
В Домодедово сообщили о возвращении самолетов, вылетевших по маршруту Москва-Петербург