https://ria.ru/20230228/dollar-1854740474.html

Песков оценил уровень доверия к доллару в мире

Песков оценил уровень доверия к доллару в мире - РИА Новости, 28.02.2023

Песков оценил уровень доверия к доллару в мире

Россия теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира, но нужно время, дедолларизация уже идет, РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T01:21

2023-02-28T01:21

2023-02-28T01:21

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира, но нужно время, дедолларизация уже идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эмитент доллара стал подрывать доверие к нему как к основной резервной валюте. "Конечно же, страны озаботились и начали постепенно прорабатывать новые варианты осуществления своих платежей, стали больше опираться на свои национальные валюты. У нас было очень много наработок. Пускай пока объем этих платежей очень маленький по сравнению с общим мировым долларовым оборотом, но мы видим, что все больше и больше стран переходят на расчет в национальных валютах, причем не только с нами, но и друг с другом", - добавил Песков. Он убежден, что этот процесс уже необратим. "Если доверие к резервной валюте пошатнулось однажды, то потом ее не удержишь", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html

россия

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дмитрий песков, россия