https://ria.ru/20230228/dollar-1854740474.html
Песков оценил уровень доверия к доллару в мире
Песков оценил уровень доверия к доллару в мире - РИА Новости, 28.02.2023
Песков оценил уровень доверия к доллару в мире
Россия теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира, но нужно время, дедолларизация уже идет, РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:21
2023-02-28T01:21
2023-02-28T01:21
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира, но нужно время, дедолларизация уже идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эмитент доллара стал подрывать доверие к нему как к основной резервной валюте. "Конечно же, страны озаботились и начали постепенно прорабатывать новые варианты осуществления своих платежей, стали больше опираться на свои национальные валюты. У нас было очень много наработок. Пускай пока объем этих платежей очень маленький по сравнению с общим мировым долларовым оборотом, но мы видим, что все больше и больше стран переходят на расчет в национальных валютах, причем не только с нами, но и друг с другом", - добавил Песков. Он убежден, что этот процесс уже необратим. "Если доверие к резервной валюте пошатнулось однажды, то потом ее не удержишь", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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дмитрий песков, россия
Песков оценил уровень доверия к доллару в мире
Песков: в мире уже идет процесс дедолларизации
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира, но нужно время, дедолларизация уже идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Думаю, теоретически Россия готова это сделать уже сейчас, но у нас не будет шанса преуспеть. Нам нужно время. Процесс дедолларизации сейчас идет", - сказал Песков в интервью "Известиям".
По его словам, эмитент доллара стал подрывать доверие к нему как к основной резервной валюте. "Конечно же, страны озаботились и начали постепенно прорабатывать новые варианты осуществления своих платежей, стали больше опираться на свои национальные валюты. У нас было очень много наработок. Пускай пока объем этих платежей очень маленький по сравнению с общим мировым долларовым оборотом, но мы видим, что все больше и больше стран переходят на расчет в национальных валютах, причем не только с нами, но и друг с другом", - добавил Песков.
Он убежден, что этот процесс уже необратим. "Если доверие к резервной валюте пошатнулось однажды, то потом ее не удержишь", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.