Первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения
Малков: первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения
Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Научно-технологический центр “Аэрокосмическая инновационная долина” принял первых резидентов - соглашения подписали 14 компаний, еще 36 заявили о желании участвовать в проекте, сообщил губернатор Павел Малков.
Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.
“Аэрокосмическая инновационная долина приняла первых резидентов. Соглашения подписаны в библиотеке имени Горького на презентации проекта. В числе 14 резидентов, которые первыми подписали соглашения, есть разработчики лазеров и навигации, систем беспроводной связи, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракет-носителей. О желании стать резидентами долины заявили ещё 36 компаний”, - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что научно-технологический центр организуется по инициативе президента в целях укрепления технологического суверенитета страны. Организаторы долины — Рязанская область и Московский авиационный институт. В наблюдательный совет аэрокосмической долины входит “Роскосмос”, партнеры проекта — “Ростех”, Объединённая авиастроительная корпорация и концерн “Алмаз-Антей”. Центр расположится в зданиях бывшего училища связи в центре Рязани, а также будет использовать территорию общей площадью около 140 гектаров районе поселка Варские. В настоящее время ведется работа по созданию инфраструктуры.
“Особая роль в проекте будет принадлежать вузам и работающим в них ученым — авторам научных разработок. Московский авиационный институт, Российский технологический университет, а также рязанские вузы... внесут свой вклад в создание инновационных технологий в рамках ИНТЦ", - подчеркнул Малков.