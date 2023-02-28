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Первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения - РИА Новости, 28.02.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
19:40 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/dolina-1854958133.html
Первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения
Первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения - РИА Новости, 28.02.2023
Первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения
Научно-технологический центр “Аэрокосмическая инновационная долина” принял первых резидентов - соглашения подписали 14 компаний, еще 36 заявили о желании... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:40
2023-02-28T19:40
рязанская область
павел малков
московский авиационный институт
рязань
ростех
роскосмос
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РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Научно-технологический центр “Аэрокосмическая инновационная долина” принял первых резидентов - соглашения подписали 14 компаний, еще 36 заявили о желании участвовать в проекте, сообщил губернатор Павел Малков. Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия. “Аэрокосмическая инновационная долина приняла первых резидентов. Соглашения подписаны в библиотеке имени Горького на презентации проекта. В числе 14 резидентов, которые первыми подписали соглашения, есть разработчики лазеров и навигации, систем беспроводной связи, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракет-носителей. О желании стать резидентами долины заявили ещё 36 компаний”, - написал Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что научно-технологический центр организуется по инициативе президента в целях укрепления технологического суверенитета страны. Организаторы долины — Рязанская область и Московский авиационный институт. В наблюдательный совет аэрокосмической долины входит “Роскосмос”, партнеры проекта — “Ростех”, Объединённая авиастроительная корпорация и концерн “Алмаз-Антей”. Центр расположится в зданиях бывшего училища связи в центре Рязани, а также будет использовать территорию общей площадью около 140 гектаров районе поселка Варские. В настоящее время ведется работа по созданию инфраструктуры. “Особая роль в проекте будет принадлежать вузам и работающим в них ученым — авторам научных разработок. Московский авиационный институт, Российский технологический университет, а также рязанские вузы... внесут свой вклад в создание инновационных технологий в рамках ИНТЦ", - подчеркнул Малков.
https://ria.ru/20230210/rost-1851245409.html
https://ria.ru/20230202/soglashenie-1849277497.html
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павел малков, московский авиационный институт, рязань, ростех, роскосмос
Рязанская область, Павел Малков, Московский авиационный институт, Рязань, Ростех, Роскосмос
Первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения

Малков: первые 14 резидентов рязанской аэрокосмической долины подписали соглашения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Научно-технологический центр “Аэрокосмическая инновационная долина” принял первых резидентов - соглашения подписали 14 компаний, еще 36 заявили о желании участвовать в проекте, сообщил губернатор Павел Малков.
Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Малков: у Рязанской области есть потенциал для экономического роста
10 февраля, 17:36
“Аэрокосмическая инновационная долина приняла первых резидентов. Соглашения подписаны в библиотеке имени Горького на презентации проекта. В числе 14 резидентов, которые первыми подписали соглашения, есть разработчики лазеров и навигации, систем беспроводной связи, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракет-носителей. О желании стать резидентами долины заявили ещё 36 компаний”, - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что научно-технологический центр организуется по инициативе президента в целях укрепления технологического суверенитета страны. Организаторы долины — Рязанская область и Московский авиационный институт. В наблюдательный совет аэрокосмической долины входит “Роскосмос”, партнеры проекта — “Ростех”, Объединённая авиастроительная корпорация и концерн “Алмаз-Антей”. Центр расположится в зданиях бывшего училища связи в центре Рязани, а также будет использовать территорию общей площадью около 140 гектаров районе поселка Варские. В настоящее время ведется работа по созданию инфраструктуры.
“Особая роль в проекте будет принадлежать вузам и работающим в них ученым — авторам научных разработок. Московский авиационный институт, Российский технологический университет, а также рязанские вузы... внесут свой вклад в создание инновационных технологий в рамках ИНТЦ", - подчеркнул Малков.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Рязанская область заключила соглашение с РСТ
2 февраля, 15:38
 
Рязанская областьПавел МалковМосковский авиационный институтРязаньРостехРоскосмос
 
 
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