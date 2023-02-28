https://ria.ru/20230228/dolg-1854851166.html

Кравцов раскритиковал омского губернатора за долг по строительству школ

Кравцов раскритиковал омского губернатора за долг по строительству школ - РИА Новости, 28.02.2023

Кравцов раскритиковал омского губернатора за долг по строительству школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что перенос строительства школ в Омской области на 2024 год не допускается и что с такими долгами по... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:31

2023-02-28T14:31

2023-02-28T14:31

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

омская область

александр бурков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что перенос строительства школ в Омской области на 2024 год не допускается и что с такими долгами по строительству не пошел бы на выборы на месте губернатора, а также напомнил, что губернатор обещал найти деньги на строительство в региональном бюджете. "Дополнительных денег больше нет, мы об этом тоже говорили с Бурковым, губернатором (Омской области - ред.). И губернатор нас уверял публично, что деньги найдет из регионального бюджета на строительство школ. На сегодняшний день мы видим письма, что нужны дополнительные средства - их нет. Я сегодня всем, коллеги, еще раз говорю, мы школы не переносим на 2024 год, у нас есть соответствующее решение президента (России - ред.), мы только можем перераспределить на другие регионы. Поэтому как губернатор пойдет на выборы с такими долгами, я не знаю. Я бы на его месте по другому бы поступил. Ну лично я бы", - сказал Кравцов на совещании "Единой России" и Минпросвещения по программе капремонта школ. Ранее министр отчитал и другие регионы, в которых были допущены задержки и отсутствие публикации конкурсной документации на ремонт школ.

https://ria.ru/20230228/shkolnik-1854812069.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, омская область, александр бурков