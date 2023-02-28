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В Совфеде к лету подготовят доклад о ходе спецоперации - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 28.02.2023 (обновлено: 17:42 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/doklad-1854893201.html
В Совфеде к лету подготовят доклад о ходе спецоперации
В Совфеде к лету подготовят доклад о ходе спецоперации - РИА Новости, 28.02.2023
В Совфеде к лету подготовят доклад о ходе спецоперации
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена к лету подготовить специальный доклад, связанный с проведением спецоперации России в части вопросов... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:38
2023-02-28T17:42
специальная военная операция на украине
андрей климов
совет федерации рф
россия
калининградская область
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена к лету подготовить специальный доклад, связанный с проведением спецоперации России в части вопросов компетенции комиссии, заявил ее председатель Андрей Климов.В ходе заседания Климов уточнил, что комиссия готовит доклад "ориентировочно к маю".Он также отметил, что намечен и ряд выездных мероприятий рабочих групп комиссии в российские регионы, первое из которых намечено на весну в Калининградскую область.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854820991.html
россия
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андрей климов, совет федерации рф, россия, калининградская область
Специальная военная операция на Украине, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Россия, Калининградская область
В Совфеде к лету подготовят доклад о ходе спецоперации

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета к лету подготовит доклад о ходе спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена к лету подготовить специальный доклад, связанный с проведением спецоперации России в части вопросов компетенции комиссии, заявил ее председатель Андрей Климов.
«
"Мы анонсировали с вами подготовку к лету текущего года специального доклада, непосредственно связанного с проведением СВО, в части вопросов нашей компетенции", - сказал политик на заседании сенаторской комиссии во вторник.
В ходе заседания Климов уточнил, что комиссия готовит доклад "ориентировочно к маю".
Он также отметил, что намечен и ряд выездных мероприятий рабочих групп комиссии в российские регионы, первое из которых намечено на весну в Калининградскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей КлимовСовет Федерации РФРоссияКалининградская область
 
 
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