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В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией
В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией - РИА Новости, 28.02.2023
В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией
Есть определённый прогресс по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:44
2023-02-28T12:44
2023-02-28T13:46
в мире
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
джейхун байрамов
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БАКУ, 28 фев – РИА Новости. Есть определённый прогресс по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов."В настоящее время, если так можно сказать, мы (Азербайджан и Армения – ред.) занимаемся онлайн-дипломатией, когда просто происходит пересылка комментариев по проекту мирного соглашения. Сейчас у нас из согласованного формата выпадает элемент, связанный с очными встречами. Но для того, чтобы полностью не убивать процесс, азербайджанская сторона не отказывается от получения отправки комментариев – то, что я сказал, от онлайн-дипломатии. То есть происходит просто пересылка комментариев. Считаем ли мы наиболее продуктивным методом коммуникации в обсуждении проекта мирного договора? Я думаю, что нет. Сказать, что за прошедшие шесть месяцев у нас не было прогресса, наверное, было бы неправильно. Определенный прогресс есть", - сказал Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230218/karabakh-1852907863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, джейхун байрамов
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Джейхун Байрамов
В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией
Глава МИД Азербайджана Байрамов: в подготовке мирного договора с Арменией есть прогресс