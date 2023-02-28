https://ria.ru/20230228/dogovor-1854819048.html

В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией

В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией - РИА Новости, 28.02.2023

В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией

Есть определённый прогресс по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:44

2023-02-28T12:44

2023-02-28T13:46

в мире

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

джейхун байрамов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788175754_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_7f8ff1d55737647ac9b3d4bf7089fe68.jpg

БАКУ, 28 фев – РИА Новости. Есть определённый прогресс по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов."В настоящее время, если так можно сказать, мы (Азербайджан и Армения – ред.) занимаемся онлайн-дипломатией, когда просто происходит пересылка комментариев по проекту мирного соглашения. Сейчас у нас из согласованного формата выпадает элемент, связанный с очными встречами. Но для того, чтобы полностью не убивать процесс, азербайджанская сторона не отказывается от получения отправки комментариев – то, что я сказал, от онлайн-дипломатии. То есть происходит просто пересылка комментариев. Считаем ли мы наиболее продуктивным методом коммуникации в обсуждении проекта мирного договора? Я думаю, что нет. Сказать, что за прошедшие шесть месяцев у нас не было прогресса, наверное, было бы неправильно. Определенный прогресс есть", - сказал Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230218/karabakh-1852907863.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения, джейхун байрамов