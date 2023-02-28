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Самарские депутаты осудили поведение коллеги во время послания президента - РИА Новости, 28.02.2023
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13:10 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/deputaty-1854827251.html
Самарские депутаты осудили поведение коллеги во время послания президента
Самарские депутаты осудили поведение коллеги во время послания президента - РИА Новости, 28.02.2023
Самарские депутаты осудили поведение коллеги во время послания президента
Депутаты Самарской губернской думы во вторник на пленарном заседании единогласно объявили публичное порицание парламентарию от КПРФ Михаилу Абдалкину, который... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:10
2023-02-28T13:10
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
александр ющенко
самарская губернская дума
кпрф
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы во вторник на пленарном заседании единогласно объявили публичное порицание парламентарию от КПРФ Михаилу Абдалкину, который выложил видео в интернете, как он с лапшой на ушах слушает послание президента. Абдалкин ранее в своём телеграм-канале выложил видео и фото, на котором он слушает послание президента, повесив себе на уши лапшу. Депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) сообщил РИА Новости, что поступок депутата не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, оценку ему также должны дать в региональном отделении партии. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту рассмотреть ситуацию, заявив, что поведение Абдалкина вызвало у него крайнее возмущение. Комитет по регламенту в свою очередь рекомендовал губернской думе считать недопустимым поведение Абдалкина и объявить ему публичное порицание, а также предложить руководству самарского областного отделения КПРФ рассмотреть вопрос об исключении депутата из партии, а также освободить его от руководящих постов в КПРФ. Кроме того, комитет рекомендовал думе направить копии материалов по ситуации в правоохранительные органы и прокуратуру для их юридической оценки. "Ставится на голосование предложенный проект думы… Мы проголосовали единогласно", - сказал на заседании думы Котельников. Абдалкин на обсуждении вопроса и голосовании не присутствовал. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
https://ria.ru/20220214/deputat-1772659225.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, александр ющенко, самарская губернская дума, кпрф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Александр Ющенко, Самарская Губернская Дума, КПРФ
Самарские депутаты осудили поведение коллеги во время послания президента

Самарские депутаты осудили поведение коллеги, разместившего фотографию с лапшой на ушах

© Фото : Михаил Абдалкин/VkontakteДепутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Михаил Абдалкин/Vkontakte
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин. Архивное фото
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы во вторник на пленарном заседании единогласно объявили публичное порицание парламентарию от КПРФ Михаилу Абдалкину, который выложил видео в интернете, как он с лапшой на ушах слушает послание президента.
Абдалкин ранее в своём телеграм-канале выложил видео и фото, на котором он слушает послание президента, повесив себе на уши лапшу. Депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) сообщил РИА Новости, что поступок депутата не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, оценку ему также должны дать в региональном отделении партии. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту рассмотреть ситуацию, заявив, что поведение Абдалкина вызвало у него крайнее возмущение.
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Комитет по регламенту в свою очередь рекомендовал губернской думе считать недопустимым поведение Абдалкина и объявить ему публичное порицание, а также предложить руководству самарского областного отделения КПРФ рассмотреть вопрос об исключении депутата из партии, а также освободить его от руководящих постов в КПРФ. Кроме того, комитет рекомендовал думе направить копии материалов по ситуации в правоохранительные органы и прокуратуру для их юридической оценки.
"Ставится на голосование предложенный проект думы… Мы проголосовали единогласно", - сказал на заседании думы Котельников.
Абдалкин на обсуждении вопроса и голосовании не присутствовал.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинАлександр ЮщенкоСамарская Губернская ДумаКПРФ
 
 
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