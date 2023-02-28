https://ria.ru/20230228/ddos-1854908861.html

Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам

Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам - РИА Новости, 28.02.2023

Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам

Информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) во вторник утром подверглись DDos-атакам, их источник отключен, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:17

2023-02-28T17:17

2023-02-28T17:17

экономика

технологии

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

кибератаки

кибербезопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) во вторник утром подверглись DDos-атакам, их источник отключен, говорится в телеграм-канале ведомства. "Личный кабинет работает. С 9.20 внешние информационные сервисы ФТС России подверглись DDos-атакам. Реализованная на базе отечественных решений инфраструктура системы внешнего доступа позволила выявить и отключить источник. Влияние на функционирование ЕАИС ТО не оказано", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что атаки отразились на работе информоператоров, оказывающих услуги участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по передаче информации в таможенные органы. Сейчас специалисты компании работают над восстановлением работы сервисов. По состоянию на 13.00 мск обмен данными с таможенными органами постепенно восстанавливается, добавила пресс-служба. "Альта-Софт" - ведущая компания на рынке информационных услуг, предоставляющая комплексные решения для декларантов и участников ВЭД: программное обеспечение, электронный документооборот с таможней, выпуск электронных подписей, обучение декларантов.

https://ria.ru/20230216/sayty-1852429109.html

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экономика, технологии, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), кибератаки, кибербезопасность