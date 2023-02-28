Рейтинг@Mail.ru
Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/ddos-1854908861.html
Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам
Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам - РИА Новости, 28.02.2023
Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам
Информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) во вторник утром подверглись DDos-атакам, их источник отключен, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:17
2023-02-28T17:17
экономика
технологии
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
кибератаки
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) во вторник утром подверглись DDos-атакам, их источник отключен, говорится в телеграм-канале ведомства. "Личный кабинет работает. С 9.20 внешние информационные сервисы ФТС России подверглись DDos-атакам. Реализованная на базе отечественных решений инфраструктура системы внешнего доступа позволила выявить и отключить источник. Влияние на функционирование ЕАИС ТО не оказано", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что атаки отразились на работе информоператоров, оказывающих услуги участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по передаче информации в таможенные органы. Сейчас специалисты компании работают над восстановлением работы сервисов. По состоянию на 13.00 мск обмен данными с таможенными органами постепенно восстанавливается, добавила пресс-служба. "Альта-Софт" - ведущая компания на рынке информационных услуг, предоставляющая комплексные решения для декларантов и участников ВЭД: программное обеспечение, электронный документооборот с таможней, выпуск электронных подписей, обучение декларантов.
https://ria.ru/20230216/sayty-1852429109.html
https://ria.ru/20230228/yandeks-1854835521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), кибератаки, кибербезопасность
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Кибератаки, Кибербезопасность
Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам

Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам, их источник отключен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) во вторник утром подверглись DDos-атакам, их источник отключен, говорится в телеграм-канале ведомства.
"Личный кабинет работает. С 9.20 внешние информационные сервисы ФТС России подверглись DDos-атакам. Реализованная на базе отечественных решений инфраструктура системы внешнего доступа позволила выявить и отключить источник. Влияние на функционирование ЕАИС ТО не оказано", - отмечается в сообщении.
Хакер - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась
16 февраля, 15:02
При этом уточняется, что атаки отразились на работе информоператоров, оказывающих услуги участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по передаче информации в таможенные органы.
«
"По данным коллег из Альта-Софт, с 08.10 по мск инфраструктура компании подверглась мощной DDoS-атаке, которая продолжалась несколько часов. Наблюдались сбои в работе системы электронного декларирования", - поясняет ведомство.
Сейчас специалисты компании работают над восстановлением работы сервисов. По состоянию на 13.00 мск обмен данными с таможенными органами постепенно восстанавливается, добавила пресс-служба.
"Альта-Софт" - ведущая компания на рынке информационных услуг, предоставляющая комплексные решения для декларантов и участников ВЭД: программное обеспечение, электронный документооборот с таможней, выпуск электронных подписей, обучение декларантов.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В работе Яндекс Музыки произошел сбой
Вчера, 13:27
 
ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)КибератакиКибербезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала