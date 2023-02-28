https://ria.ru/20230228/chvk-1854900736.html

Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов

Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов - РИА Новости, 28.02.2023

Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов

Правительство России не поддержало законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций, сообщил лидер "Справедливой России – За... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:58

2023-02-28T16:58

2023-02-28T16:58

россия

сергей миронов

госдума рф

правительство рф

общество

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций был внесен в Госдуму в марте прошлого года. "Законопроект мы направили на заключение кабмина еще в марте прошлого года, а ответ получили буквально на днях", - приводит слова Миронова его пресс-служба. Миронов не согласился с доводами правительства, которое, по его словам, указало на противоречие законопроекта части 5 статьи 13 Конституции РФ.

https://ria.ru/20230228/chvk-1854735637.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей миронов, госдума рф, правительство рф, общество