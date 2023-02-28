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Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов - РИА Новости, 28.02.2023
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16:58 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/chvk-1854900736.html
Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов
Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов - РИА Новости, 28.02.2023
Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов
Правительство России не поддержало законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций, сообщил лидер "Справедливой России – За... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:58
2023-02-28T16:58
россия
сергей миронов
госдума рф
правительство рф
общество
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций был внесен в Госдуму в марте прошлого года. "Законопроект мы направили на заключение кабмина еще в марте прошлого года, а ответ получили буквально на днях", - приводит слова Миронова его пресс-служба. Миронов не согласился с доводами правительства, которое, по его словам, указало на противоречие законопроекта части 5 статьи 13 Конституции РФ.
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россия, сергей миронов, госдума рф, правительство рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Правительство РФ, Общество
Правительство не поддержало проект о статусе российских ЧВК, заявил Миронов

Лидер эсеров Миронов: правительство не поддержало законопроект о статусе российских ЧВК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.
Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций был внесен в Госдуму в марте прошлого года.
"Законопроект мы направили на заключение кабмина еще в марте прошлого года, а ответ получили буквально на днях", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
Миронов не согласился с доводами правительства, которое, по его словам, указало на противоречие законопроекта части 5 статьи 13 Конституции РФ.
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