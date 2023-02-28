https://ria.ru/20230228/chvk-1854735637.html

Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК

Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК - РИА Новости, 28.02.2023

Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что решения, касающиеся соцгарантий для бойцов из частных военных компаний,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:30

2023-02-28T00:30

2023-02-28T00:48

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что решения, касающиеся соцгарантий для бойцов из частных военных компаний, участвующих в спецоперации, будут приниматься в ближайшее время.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.Он добавил, что, по информации от военных корреспондентов, от свидетелей, от участников, мы знаем, что абсолютно все подразделения проявляют массовый героизм, выполняя те задачи, которые перед ними ставятся в СВО."Это относится и к ЧВК", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

дмитрий песков, россия, владимир путин