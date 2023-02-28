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Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/chvk-1854735637.html
Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК
Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК - РИА Новости, 28.02.2023
Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что решения, касающиеся соцгарантий для бойцов из частных военных компаний,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:30
2023-02-28T00:48
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что решения, касающиеся соцгарантий для бойцов из частных военных компаний, участвующих в спецоперации, будут приниматься в ближайшее время.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.Он добавил, что, по информации от военных корреспондентов, от свидетелей, от участников, мы знаем, что абсолютно все подразделения проявляют массовый героизм, выполняя те задачи, которые перед ними ставятся в СВО."Это относится и к ЧВК", - отметил Песков.
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дмитрий песков, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
00:30 28.02.2023 (обновлено: 00:48 28.02.2023)
 
Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК

Песков: решения по соцгарантиям для бойцов ЧВК должны принять в ближайшее время

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска (Бахмута)
Боец ЧВК Вагнер на блокпосту в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что решения, касающиеся соцгарантий для бойцов из частных военных компаний, участвующих в спецоперации, будут приниматься в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.
"Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Он добавил, что, по информации от военных корреспондентов, от свидетелей, от участников, мы знаем, что абсолютно все подразделения проявляют массовый героизм, выполняя те задачи, которые перед ними ставятся в СВО.
"Это относится и к ЧВК", - отметил Песков.
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3 января, 17:11Специальная военная операция на Украине
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
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