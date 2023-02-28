00:30 28.02.2023 (обновлено: 00:48 28.02.2023)
Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК
Песков: решения по соцгарантиям для бойцов ЧВК должны принять в ближайшее время
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска (Бахмута)
Боец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что решения, касающиеся соцгарантий для бойцов из частных военных компаний, участвующих в спецоперации, будут приниматься в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.
"Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Он добавил, что, по информации от военных корреспондентов, от свидетелей, от участников, мы знаем, что абсолютно все подразделения проявляют массовый героизм, выполняя те задачи, которые перед ними ставятся в СВО.
"Это относится и к ЧВК", - отметил Песков.