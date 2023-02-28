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СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России
СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России - РИА Новости, 28.02.2023
СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T22:32
2023-02-28T22:32
2023-02-28T22:44
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
андрей воробьев
краснодарский край
республика адыгея
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.Уточняется, что на месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.
https://ria.ru/20230113/bespilotnik-1844752125.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, андрей воробьев, краснодарский край, республика адыгея
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Украина, Андрей Воробьев, Краснодарский край, Республика Адыгея
СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России
СК расследует обстоятельства попыток Киева приметить БПЛА для атаки объектов в России