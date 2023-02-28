https://ria.ru/20230228/bpla-1854980409.html

СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России

СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России - РИА Новости, 28.02.2023

СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T22:32

2023-02-28T22:32

2023-02-28T22:44

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

андрей воробьев

краснодарский край

республика адыгея

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.Уточняется, что на месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.

https://ria.ru/20230113/bespilotnik-1844752125.html

московская область (подмосковье)

украина

краснодарский край

республика адыгея

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, андрей воробьев, краснодарский край, республика адыгея