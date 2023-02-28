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СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России - РИА Новости, 28.02.2023
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22:32 28.02.2023 (обновлено: 22:44 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/bpla-1854980409.html
СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России
СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России - РИА Новости, 28.02.2023
СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T22:32
2023-02-28T22:44
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
андрей воробьев
краснодарский край
республика адыгея
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.Уточняется, что на месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.
https://ria.ru/20230113/bespilotnik-1844752125.html
московская область (подмосковье)
украина
краснодарский край
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, андрей воробьев, краснодарский край, республика адыгея
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Украина, Андрей Воробьев, Краснодарский край, Республика Адыгея
СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в России

СК расследует обстоятельства попыток Киева приметить БПЛА для атаки объектов в России

© Фото из соцсетейБеспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
© Фото из соцсетей
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
«
"Председатель СК России поручил в рамках расследования уголовных дел детально установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУкраинаАндрей ВоробьевКраснодарский крайРеспублика Адыгея
 
 
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