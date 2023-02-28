https://ria.ru/20230228/boepripasy-1854949911.html

Конфликт на Украине выявил недостатки американского ВПК, заявил Пентагон

Конфликт на Украине выявил недостатки американского ВПК, заявил Пентагон - РИА Новости, 28.02.2023

Конфликт на Украине выявил недостатки американского ВПК, заявил Пентагон

Конфликт на Украине продемонстрировал неспособность военно-промышленного комплекса США создавать необходимое количество боеприпасов, заявил заместитель министра РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:16

2023-02-28T19:16

2023-02-28T19:44

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны сша

сша

в мире

сергей лавров

вашингтон (штат)

нато

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал неспособность военно-промышленного комплекса США создавать необходимое количество боеприпасов, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль на слушаниях в конгрессе.Каль добавил, что сейчас приоритетом для США стало увеличение объема выпуска. Он также отметил, что Вашингтон признает проблему коррупции на Украине, но считает, что поставляемое оружие используется по назначению.На прошлой неделе журналисты издания The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на поддержку Киева с января 2022-го по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов — это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов Вашингтон выделил в виде дополнительных экстренных средств "для усиления общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854213762.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, министерство обороны сша, сша, в мире, сергей лавров, вашингтон (штат), нато