https://ria.ru/20230228/bkl-1854859561.html

Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро

Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро - РИА Новости, 28.02.2023

Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро

Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:04

2023-02-28T15:04

2023-02-28T23:09

владимир путин

московский метрополитен

москва

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба Кремля."Первого марта Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро. Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ", — говорится в сообщении.Отмечается, что в эксплуатацию будут введены девять последних станций Большого кольца: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия: 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.

https://realty.ria.ru/20230210/metro-1851076427.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, московский метрополитен, москва, большая кольцевая линия