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Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро - РИА Новости, 28.02.2023
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15:04 28.02.2023 (обновлено: 23:09 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/bkl-1854859561.html
Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро
Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро - РИА Новости, 28.02.2023
Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро
Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:04
2023-02-28T23:09
владимир путин
московский метрополитен
москва
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба Кремля."Первого марта Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро. Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ", — говорится в сообщении.Отмечается, что в эксплуатацию будут введены девять последних станций Большого кольца: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия: 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.
https://realty.ria.ru/20230210/metro-1851076427.html
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владимир путин, московский метрополитен, москва, большая кольцевая линия
Владимир Путин, Московский метрополитен, Москва, Большая кольцевая линия
Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро

Президент Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ московского метро

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого марта Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро. Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в эксплуатацию будут введены девять последних станций Большого кольца: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия: 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.
Рабочие Мосметростроя на строительстве станции метро - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
В Москве выбрали названия семи строящимся станциям метро
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Владимир ПутинМосковский метрополитенМоскваБольшая кольцевая линия
 
 
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