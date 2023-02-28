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СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе - РИА Новости, 28.02.2023
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17:21 28.02.2023 (обновлено: 22:57 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/bezhentsy-1854910588.html
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе - РИА Новости, 28.02.2023
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе
Результаты опроса Агентства Европейского союза по правам человека показали, что каждый третий украинец хочет вернуться на родину, сообщило Politico. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:21
2023-02-28T22:57
в мире
украина
евросоюз
беженцы
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Результаты опроса Агентства Европейского союза по правам человека показали, что каждый третий украинец хочет вернуться на родину, сообщило Politico.Как указано в материале, в период с августа по сентябрь 2022 года в опросе приняло участие 14 658 беженцев из десяти стран Евросоюза. Согласно статье, с финансовыми трудностями столкнулись 79% участников опроса.В феврале немецкое исследование показало, что более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев. При этом 33% отметили, что их количество достаточно. Еще 11% опрошенных считают, что ФРГ должна принимать больше людей.
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в мире, украина, евросоюз, беженцы
В мире, Украина, Евросоюз, Беженцы
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе

Politico: треть украинских беженцев сообщила о желании вернуться на родину

© ANP / Ramon van Flymen Украинские беженцы в Нидерландах
Украинские беженцы в Нидерландах
© ANP / Ramon van Flymen
Украинские беженцы в Нидерландах. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Результаты опроса Агентства Европейского союза по правам человека показали, что каждый третий украинец хочет вернуться на родину, сообщило Politico.
«

"Поскольку конфликт затягивается, нам необходимо принять эффективные долгосрочные меры, позволяющие принимающим странам и беженцам адаптироваться к потрясениям, вызванным боевыми действиями", — заявил глава ведомства Майкл О'Флаэрти.

Как указано в материале, в период с августа по сентябрь 2022 года в опросе приняло участие 14 658 беженцев из десяти стран Евросоюза. Согласно статье, с финансовыми трудностями столкнулись 79% участников опроса.
В феврале немецкое исследование показало, что более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев. При этом 33% отметили, что их количество достаточно. Еще 11% опрошенных считают, что ФРГ должна принимать больше людей.
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