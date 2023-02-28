https://ria.ru/20230228/bezhentsy-1854910588.html

СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе

СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе - РИА Новости, 28.02.2023

СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе

Результаты опроса Агентства Европейского союза по правам человека показали, что каждый третий украинец хочет вернуться на родину, сообщило Politico. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:21

2023-02-28T17:21

2023-02-28T22:57

в мире

украина

евросоюз

беженцы

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Результаты опроса Агентства Европейского союза по правам человека показали, что каждый третий украинец хочет вернуться на родину, сообщило Politico.Как указано в материале, в период с августа по сентябрь 2022 года в опросе приняло участие 14 658 беженцев из десяти стран Евросоюза. Согласно статье, с финансовыми трудностями столкнулись 79% участников опроса.В феврале немецкое исследование показало, что более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев. При этом 33% отметили, что их количество достаточно. Еще 11% опрошенных считают, что ФРГ должна принимать больше людей.

https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html

украина

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в мире, украина, евросоюз, беженцы