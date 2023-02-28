https://ria.ru/20230228/bezhentsy-1854910588.html
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе - РИА Новости, 28.02.2023
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе
Результаты опроса Агентства Европейского союза по правам человека показали, что каждый третий украинец хочет вернуться на родину, сообщило Politico. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:21
2023-02-28T17:21
2023-02-28T22:57
в мире
украина
евросоюз
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840114074_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a48128abc647bcf95272a41bb54c98e6.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Результаты опроса Агентства Европейского союза по правам человека показали, что каждый третий украинец хочет вернуться на родину, сообщило Politico.Как указано в материале, в период с августа по сентябрь 2022 года в опросе приняло участие 14 658 беженцев из десяти стран Евросоюза. Согласно статье, с финансовыми трудностями столкнулись 79% участников опроса.В феврале немецкое исследование показало, что более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев. При этом 33% отметили, что их количество достаточно. Еще 11% опрошенных считают, что ФРГ должна принимать больше людей.
https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840114074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf8aec12d9ec626ae409034ab93aac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, беженцы
В мире, Украина, Евросоюз, Беженцы
СМИ узнали о настроениях украинских беженцев в Европе
Politico: треть украинских беженцев сообщила о желании вернуться на родину