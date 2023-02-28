https://ria.ru/20230228/bespilotniki-1854839353.html

Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее

Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 28.02.2023

Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее

Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:41

2023-02-28T13:41

2023-02-28T14:05

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны.Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.Один из них упал в поле, а второй не смог нанести вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.О падении беспилотника в Адыгее сегодня сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф