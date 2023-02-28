https://ria.ru/20230228/bespilotniki-1854839353.html
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 28.02.2023
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее
Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:41
2023-02-28T13:41
2023-02-28T14:05
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны.Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.Один из них упал в поле, а второй не смог нанести вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.О падении беспилотника в Адыгее сегодня сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее
Минобороны: российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники на Кубани и в Адыгее
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны.
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"Двадцать восьмого февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея", — сказали в ведомстве.
Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.
Один из них упал в поле, а второй не смог нанести вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.
В Брянской области сбили украинский беспилотник
О падении беспилотника в Адыгее сегодня сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Решающая битва за Россию назначена на весну