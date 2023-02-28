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Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 28.02.2023 (обновлено: 14:05 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/bespilotniki-1854839353.html
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 28.02.2023
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее
Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:41
2023-02-28T14:05
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны.Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.Один из них упал в поле, а второй не смог нанести вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.О падении беспилотника в Адыгее сегодня сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее

Минобороны: российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники на Кубани и в Адыгее

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать восьмого февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея", — сказали в ведомстве.

Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.
Один из них упал в поле, а второй не смог нанести вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.
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О падении беспилотника в Адыгее сегодня сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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