https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854882207.html

Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны

Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны - РИА Новости, 28.02.2023

Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны

Упавший близ подмосковной Коломны беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, заявил РИА Новости ведущий в России РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:10

2023-02-28T16:10

2023-02-28T16:10

беспилотники

технологии

коломна

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Упавший близ подмосковной Коломны беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. "Разбитый беспилотник внешне похож на модель UJ-22. Аппарат, выпускаемый концерном "Укроборонпром", именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в данном конкретном случае речь идет о полете в один конец и применении дрона фактически в качестве аппарата-камикадзе", - сказал Федутинов. Он отметил, что беспилотники данной модели уже использовались Украиной для выполнения ударных задач на российской территории. "К примеру, один из них был сбит над территорией Брянской области еще в первый месяц специальной военной операции", - пояснил эксперт. Максимальная дальность полёта UJ-22 Airborne — 800 километров, скорость — порядка 130-140 километров в час. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов, это 30 гранат Ф-1 или 4 выстрела от РПГ-7.

https://ria.ru/20230228/padenie-1854787103.html

https://ria.ru/20230228/intsidenty-1854835391.html

коломна

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, технологии, коломна, россия, происшествия, московская область (подмосковье)