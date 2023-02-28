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Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны - РИА Новости, 28.02.2023
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16:10 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854882207.html
Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны
Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны - РИА Новости, 28.02.2023
Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны
Упавший близ подмосковной Коломны беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, заявил РИА Новости ведущий в России РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:10
2023-02-28T16:10
беспилотники
технологии
коломна
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Упавший близ подмосковной Коломны беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. "Разбитый беспилотник внешне похож на модель UJ-22. Аппарат, выпускаемый концерном "Укроборонпром", именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в данном конкретном случае речь идет о полете в один конец и применении дрона фактически в качестве аппарата-камикадзе", - сказал Федутинов. Он отметил, что беспилотники данной модели уже использовались Украиной для выполнения ударных задач на российской территории. "К примеру, один из них был сбит над территорией Брянской области еще в первый месяц специальной военной операции", - пояснил эксперт. Максимальная дальность полёта UJ-22 Airborne — 800 километров, скорость — порядка 130-140 километров в час. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов, это 30 гранат Ф-1 или 4 выстрела от РПГ-7.
https://ria.ru/20230228/padenie-1854787103.html
https://ria.ru/20230228/intsidenty-1854835391.html
коломна
россия
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беспилотники, технологии, коломна, россия, происшествия, московская область (подмосковье)
Беспилотники, Технологии, Коломна, Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны

Эксперт Федутинов: около Коломны упал, вероятно, украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborne

© Фото из соцсетейБеспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
© Фото из соцсетей
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Упавший близ подмосковной Коломны беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
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"Разбитый беспилотник внешне похож на модель UJ-22. Аппарат, выпускаемый концерном "Укроборонпром", именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в данном конкретном случае речь идет о полете в один конец и применении дрона фактически в качестве аппарата-камикадзе", - сказал Федутинов.
Он отметил, что беспилотники данной модели уже использовались Украиной для выполнения ударных задач на российской территории. "К примеру, один из них был сбит над территорией Брянской области еще в первый месяц специальной военной операции", - пояснил эксперт.
Максимальная дальность полёта UJ-22 Airborne — 800 километров, скорость — порядка 130-140 километров в час. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов, это 30 гранат Ф-1 или 4 выстрела от РПГ-7.
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БеспилотникиТехнологииКоломнаРоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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