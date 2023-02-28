Эксперт предположил, какой беспилотник упал недалеко от Коломны
Эксперт Федутинов: около Коломны упал, вероятно, украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborne
© Фото из соцсетейБеспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
© Фото из соцсетей
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Упавший близ подмосковной Коломны беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
"Разбитый беспилотник внешне похож на модель UJ-22. Аппарат, выпускаемый концерном "Укроборонпром", именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в данном конкретном случае речь идет о полете в один конец и применении дрона фактически в качестве аппарата-камикадзе", - сказал Федутинов.
Он отметил, что беспилотники данной модели уже использовались Украиной для выполнения ударных задач на российской территории. "К примеру, один из них был сбит над территорией Брянской области еще в первый месяц специальной военной операции", - пояснил эксперт.
Максимальная дальность полёта UJ-22 Airborne — 800 километров, скорость — порядка 130-140 километров в час. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов, это 30 гранат Ф-1 или 4 выстрела от РПГ-7.