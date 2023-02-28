https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854847784.html
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник
В районе Коломны упал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:17
2023-02-28T14:17
2023-02-28T18:51
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
александр богомаз
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Коломны упал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.В ситуации разбираются сотрудники ФСБ и других компетентных органов.Воробьев подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотный летательный аппарат упал вблизи газораспределительной станции.Сегодня в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.Кроме того, как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, во вторник военным удалось сбить украинский дрон над Суражским районом, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html
https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коломна, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, александр богомаз
Коломна, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Краснодарский край, Александр Богомаз
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник
В подмосковной Коломне вблизи газораспределительной станции упал беспилотник