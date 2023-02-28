https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854847784.html

В районе подмосковной Коломны упал беспилотник

В районе подмосковной Коломны упал беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023

В районе подмосковной Коломны упал беспилотник

В районе Коломны упал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:17

2023-02-28T14:17

2023-02-28T18:51

коломна

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

краснодарский край

александр богомаз

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Коломны упал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.В ситуации разбираются сотрудники ФСБ и других компетентных органов.Воробьев подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотный летательный аппарат упал вблизи газораспределительной станции.Сегодня в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.Кроме того, как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, во вторник военным удалось сбить украинский дрон над Суражским районом, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html

https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html

коломна

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коломна, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, александр богомаз