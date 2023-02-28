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В районе подмосковной Коломны упал беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
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14:17 28.02.2023 (обновлено: 18:51 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854847784.html
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник
В районе Коломны упал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:17
2023-02-28T18:51
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
александр богомаз
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Коломны упал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.В ситуации разбираются сотрудники ФСБ и других компетентных органов.Воробьев подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотный летательный аппарат упал вблизи газораспределительной станции.Сегодня в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.Кроме того, как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, во вторник военным удалось сбить украинский дрон над Суражским районом, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html
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коломна
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коломна, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, александр богомаз
Коломна, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Краснодарский край, Александр Богомаз
В районе подмосковной Коломны упал беспилотник

В подмосковной Коломне вблизи газораспределительной станции упал беспилотник

© Фото из соцсетейБеспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
© Фото из соцсетей
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В районе Коломны упал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«
"Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", — отметил глава региона.
В ситуации разбираются сотрудники ФСБ и других компетентных органов.
Воробьев подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.
Военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Вчера, 09:26
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотный летательный аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
Сегодня в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Благодаря действиям российских военных оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.
Кроме того, как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, во вторник военным удалось сбить украинский дрон над Суражским районом, пострадавших нет.
На месте в центре Белгорода, где беспилотник влетел в окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон
Вчера, 09:51
 
КоломнаМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей ВоробьевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Краснодарский крайАлександр Богомаз
 
 
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