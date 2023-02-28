https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854773096.html

В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник

В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023

В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник

Беспилотник был замечен над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:04

2023-02-28T10:04

2023-02-28T10:54

происшествия

туапсе

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СОЧИ, 28 фев - РИА Новости. Беспилотник был замечен над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как сообщал краснодарский главк МЧС РФ, ночью на нефтебазе в Туапсе на Индустриальной улице произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров и вскоре потушили. Пожар не затронул нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших тоже."Был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотник в районе нефтебазы этой ночью.Он добавил, что дрон сбит не был и "ничего не сбрасывал".

https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html

туапсе

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, туапсе