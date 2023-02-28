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В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
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10:04 28.02.2023 (обновлено: 10:54 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854773096.html
В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник
В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник
Беспилотник был замечен над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:04
2023-02-28T10:54
происшествия
туапсе
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СОЧИ, 28 фев - РИА Новости. Беспилотник был замечен над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как сообщал краснодарский главк МЧС РФ, ночью на нефтебазе в Туапсе на Индустриальной улице произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров и вскоре потушили. Пожар не затронул нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших тоже."Был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотник в районе нефтебазы этой ночью.Он добавил, что дрон сбит не был и "ничего не сбрасывал".
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происшествия, туапсе
Происшествия, Туапсе
В районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар, заметили беспилотник

В районе нефтебазы в Туапсе, где ночью произошел пожар, заметили беспилотник

© Фото очевидцаПожар на нефтебазе в Туапсе
Пожар на нефтебазе в Туапсе
© Фото очевидца
Пожар на нефтебазе в Туапсе
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 фев - РИА Новости. Беспилотник был замечен над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как сообщал краснодарский главк МЧС РФ, ночью на нефтебазе в Туапсе на Индустриальной улице произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров и вскоре потушили. Пожар не затронул нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших тоже.
"Был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотник в районе нефтебазы этой ночью.
Он добавил, что дрон сбит не был и "ничего не сбрасывал".
Военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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