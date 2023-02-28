https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Российские вооруженные силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:26

2023-02-28T09:26

2023-02-28T09:26

специальная военная операция на украине

брянская область

суражский район

сумская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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БРЯНСК, 28 фев - РИА Новости. Российские вооруженные силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы, уточняется в сообщении. Шесть районов Брянской области граничат с районами Черниговской и Сумской областей Украины. Суражкий район находится на северо-западе Брянской области и непосредственно не граничит с украинскими территориями.

https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html

брянская область

суражский район

сумская область

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Варвара Скокшина

брянская область, суражский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины