https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские вооруженные силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:26
2023-02-28T09:26
2023-02-28T09:26
специальная военная операция на украине
брянская область
суражский район
сумская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e58ccc0f6459fa0fc944f3ce5bc616f.jpg
БРЯНСК, 28 фев - РИА Новости. Российские вооруженные силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы, уточняется в сообщении. Шесть районов Брянской области граничат с районами Черниговской и Сумской областей Украины. Суражкий район находится на северо-западе Брянской области и непосредственно не граничит с украинскими территориями.
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html
брянская область
суражский район
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_139fb8e889d63881d370d13d2dffb4f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, суражский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суражский район, Сумская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Суражском районе Брянской области сбили украинский беспилотник