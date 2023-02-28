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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские вооруженные силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:26
2023-02-28T09:26
специальная военная операция на украине
брянская область
суражский район
сумская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 28 фев - РИА Новости. Российские вооруженные силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы, уточняется в сообщении. Шесть районов Брянской области граничат с районами Черниговской и Сумской областей Украины. Суражкий район находится на северо-западе Брянской области и непосредственно не граничит с украинскими территориями.
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html
брянская область
суражский район
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брянская область, суражский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суражский район, Сумская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Суражском районе Брянской области сбили украинский беспилотник

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военные. Архивное фото
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БРЯНСК, 28 фев - РИА Новости. Российские вооруженные силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы, уточняется в сообщении.
Шесть районов Брянской области граничат с районами Черниговской и Сумской областей Украины. Суражкий район находится на северо-западе Брянской области и непосредственно не граничит с украинскими территориями.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСуражский районСумская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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