https://ria.ru/20230228/bayden-1854746407.html

Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена

Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена - РИА Новости, 28.02.2023

Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена

Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:04

2023-02-28T04:04

2023-02-28T04:04

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джо байден

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон."Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", - написал Джексон в своем Twitter.По мнению бывшего врача Белого дома, из-за "снижения когнитивных функций" американского президента могут "погибнуть люди".Ранее он заявил, что администрация США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, и это вызывает "тревогу". Так конгрессмен прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования президента, где говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

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в мире, сша, россия, джо байден, ронни джексон