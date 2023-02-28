https://ria.ru/20230228/bayden-1854746407.html
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена - РИА Новости, 28.02.2023
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:04
2023-02-28T04:04
2023-02-28T04:04
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон."Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", - написал Джексон в своем Twitter.По мнению бывшего врача Белого дома, из-за "снижения когнитивных функций" американского президента могут "погибнуть люди".Ранее он заявил, что администрация США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, и это вызывает "тревогу". Так конгрессмен прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования президента, где говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
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в мире, сша, россия, джо байден, ронни джексон
В мире, США, Россия, Джо Байден, Ронни Джексон
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что Джо Байден представляет угрозу для США