Рейтинг@Mail.ru
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230228/bayden-1854746407.html
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена - РИА Новости, 28.02.2023
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:04
2023-02-28T04:04
в мире
сша
россия
джо байден
ронни джексон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4596987288287b40099e8fda9c7060cf.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон."Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", - написал Джексон в своем Twitter.По мнению бывшего врача Белого дома, из-за "снижения когнитивных функций" американского президента могут "погибнуть люди".Ранее он заявил, что администрация США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, и это вызывает "тревогу". Так конгрессмен прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования президента, где говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_978ef4d02a82ddfb152439f1b90b8779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, джо байден, ронни джексон
В мире, США, Россия, Джо Байден, Ронни Джексон
04:04 28.02.2023
 
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена

Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что Джо Байден представляет угрозу для США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
"Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", - написал Джексон в своем Twitter.
По мнению бывшего врача Белого дома, из-за "снижения когнитивных функций" американского президента могут "погибнуть люди".
Ранее он заявил, что администрация США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, и это вызывает "тревогу". Так конгрессмен прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования президента, где говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.
Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 19:55
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
 
В миреСШАРоссияДжо БайденРонни Джексон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала