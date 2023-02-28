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Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту - РИА Новости, 28.02.2023
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Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту
Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту - РИА Новости, 28.02.2023
Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту
Республиканская партия, контролирующая палату представителей конгресса США, угрожает привести страну к дефолту, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:16
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Республиканская партия, контролирующая палату представителей конгресса США, угрожает привести страну к дефолту, заявил американский президент Джо Байден. Президент отметил, что не позволит республиканской оппозиции лишить американцев здравоохранения ради экономии бюджетных средств. Ранее в феврале бюджетное управление конгресса предупредило, что США могут столкнуться с дефолтом в июле-сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга. Администрация США призывает законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, однако республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат.
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джо байден, сша, в мире
Джо Байден, США, В мире
02:16 28.02.2023
 
Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту

Байден: республиканская партия угрожает привести США к дефолту

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Республиканская партия, контролирующая палату представителей конгресса США, угрожает привести страну к дефолту, заявил американский президент Джо Байден.
"Республиканцы в палате представителей, которые хотят играть в политику с полной добросовестностью и кредитом доверия Соединенных Штатов, угрожают дефолтом по нашему долгу, пока не добьются своего", - написал глава Белого дома в Twitter.
Президент отметил, что не позволит республиканской оппозиции лишить американцев здравоохранения ради экономии бюджетных средств.
Ранее в феврале бюджетное управление конгресса предупредило, что США могут столкнуться с дефолтом в июле-сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга.
Администрация США призывает законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, однако республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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