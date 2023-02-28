https://ria.ru/20230228/bayden-1854744000.html

Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту

Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту - РИА Новости, 28.02.2023

Байден обвинил республиканцев в угрозе привести США к дефолту

Республиканская партия, контролирующая палату представителей конгресса США, угрожает привести страну к дефолту, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T02:16

2023-02-28T02:16

2023-02-28T02:16

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853614565_536:347:3077:1776_1920x0_80_0_0_191cc352809e5002c335ef70a6dff559.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Республиканская партия, контролирующая палату представителей конгресса США, угрожает привести страну к дефолту, заявил американский президент Джо Байден. Президент отметил, что не позволит республиканской оппозиции лишить американцев здравоохранения ради экономии бюджетных средств. Ранее в феврале бюджетное управление конгресса предупредило, что США могут столкнуться с дефолтом в июле-сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга. Администрация США призывает законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, однако республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат.

https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, сша, в мире