https://ria.ru/20230228/avtobus-1854809121.html

В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе

В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе - РИА Новости, 28.02.2023

В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе

Во время порыва трубы на дороге по улице Кирова в Омске кипятком выбило окна пассажирскому автобусу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:10

2023-02-28T12:10

2023-02-28T12:10

происшествия

жкх

омская область

омск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854809975_0:218:1156:868_1920x0_80_0_0_47212f3ef1dd26347203a0c86dc6f7c4.jpg

ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Во время порыва трубы на дороге по улице Кирова в Омске кипятком выбило окна пассажирскому автобусу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Авария на трубопроводе произошла на улице Кирова, рядом с домом № 47. Напор воды был настолько сильным, что струя била до проезжей части. На видеозаписи появившейся в соцсетях видно, что под напором оказались автомобиль Skoda и автобус. Во время прорыва струей воды окна автобуса № 20 выбило. "В результате коммунальной аварии получили повреждения два транспортных средства, которые на момент порыва проезжали мимо, - автомобиль Skoda и пассажирский микроавтобус "ПАЗ". Находившиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали. В настоящее время аварийными службами ведутся ремонтные работы по устранению последствий порыва трубопровода", - пояснили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Омской области организовала проверку по факту этого происшествия. В департаменте городского хозяйства. сообщили, что авария устранена, а движение транспорта по улице Кирова восстановлено по двум полосам. На месте работают аварийные бригады МП города Омска "Тепловая компания" и АО "ОмскРТС".

https://ria.ru/20230216/avtobus-1852365203.html

https://ria.ru/20230215/avtobus-1852178531.html

омская область

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, омская область, омск, россия