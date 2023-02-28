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В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе - РИА Новости, 28.02.2023
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12:10 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/avtobus-1854809121.html
В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе
В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе - РИА Новости, 28.02.2023
В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе
Во время порыва трубы на дороге по улице Кирова в Омске кипятком выбило окна пассажирскому автобусу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:10
2023-02-28T12:10
происшествия
жкх
омская область
омск
россия
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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Во время порыва трубы на дороге по улице Кирова в Омске кипятком выбило окна пассажирскому автобусу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Авария на трубопроводе произошла на улице Кирова, рядом с домом № 47. Напор воды был настолько сильным, что струя била до проезжей части. На видеозаписи появившейся в соцсетях видно, что под напором оказались автомобиль Skoda и автобус. Во время прорыва струей воды окна автобуса № 20 выбило. "В результате коммунальной аварии получили повреждения два транспортных средства, которые на момент порыва проезжали мимо, - автомобиль Skoda и пассажирский микроавтобус "ПАЗ". Находившиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали. В настоящее время аварийными службами ведутся ремонтные работы по устранению последствий порыва трубопровода", - пояснили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Омской области организовала проверку по факту этого происшествия. В департаменте городского хозяйства. сообщили, что авария устранена, а движение транспорта по улице Кирова восстановлено по двум полосам. На месте работают аварийные бригады МП города Омска "Тепловая компания" и АО "ОмскРТС".
https://ria.ru/20230216/avtobus-1852365203.html
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происшествия, жкх, омская область, омск, россия
Происшествия, ЖКХ, Омская область, Омск, Россия
В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе

В Омске окна пассажирского автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе

© Фото : Мэр Омска Шелест/TelegramНа месте порыва на теплотрассе на улице Кирова в Омске
На месте порыва на теплотрассе на улице Кирова в Омске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Мэр Омска Шелест/Telegram
На месте порыва на теплотрассе на улице Кирова в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Во время порыва трубы на дороге по улице Кирова в Омске кипятком выбило окна пассажирскому автобусу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Авария на трубопроводе произошла на улице Кирова, рядом с домом № 47. Напор воды был настолько сильным, что струя била до проезжей части. На видеозаписи появившейся в соцсетях видно, что под напором оказались автомобиль Skoda и автобус. Во время прорыва струей воды окна автобуса № 20 выбило.
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"В результате коммунальной аварии получили повреждения два транспортных средства, которые на момент порыва проезжали мимо, - автомобиль Skoda и пассажирский микроавтобус "ПАЗ". Находившиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали. В настоящее время аварийными службами ведутся ремонтные работы по устранению последствий порыва трубопровода", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Омской области организовала проверку по факту этого происшествия. В департаменте городского хозяйства. сообщили, что авария устранена, а движение транспорта по улице Кирова восстановлено по двум полосам. На месте работают аварийные бригады МП города Омска "Тепловая компания" и АО "ОмскРТС".
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