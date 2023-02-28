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Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
17:10 28.02.2023 (обновлено: 17:17 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/aviareysy-1854906085.html
Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов
Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов - РИА Новости, 28.02.2023
Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов
Авиавласти России и Индии договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, количество частот выросло с 52 до 64, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:10
2023-02-28T17:17
туризм
россия
индия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиавласти России и Индии договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, количество частот выросло с 52 до 64, сообщает Росавиация."Авиационными властями России и Индии с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения проведены консультации. В результате консультаций достигнуты договоренности об увеличении количества частот для назначенных авиакомпаний двух стран. Оно увеличено с 52 до 64", - говорится в сообщении.Кроме того, теперь российские авиакомпании смогут выполнять полеты из любого пункта России в рамках установленных частот.
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россия, индия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Индия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм, Туризм
Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов

Росавиация сообщила, что власти России и Индии договорились об увеличении числа рейсов

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиавласти России и Индии договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, количество частот выросло с 52 до 64, сообщает Росавиация.
"Авиационными властями России и Индии с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения проведены консультации. В результате консультаций достигнуты договоренности об увеличении количества частот для назначенных авиакомпаний двух стран. Оно увеличено с 52 до 64", - говорится в сообщении.
Кроме того, теперь российские авиакомпании смогут выполнять полеты из любого пункта России в рамках установленных частот.
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