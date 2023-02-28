https://ria.ru/20230228/aviareysy-1854906085.html

Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов

Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов - РИА Новости, 28.02.2023

Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов

Авиавласти России и Индии договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, количество частот выросло с 52 до 64, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:10

2023-02-28T17:10

2023-02-28T17:17

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиавласти России и Индии договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, количество частот выросло с 52 до 64, сообщает Росавиация."Авиационными властями России и Индии с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения проведены консультации. В результате консультаций достигнуты договоренности об увеличении количества частот для назначенных авиакомпаний двух стран. Оно увеличено с 52 до 64", - говорится в сообщении.Кроме того, теперь российские авиакомпании смогут выполнять полеты из любого пункта России в рамках установленных частот.

https://ria.ru/20230227/aviareysy-1854692643.html

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россия, индия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туризм