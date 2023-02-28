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Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
06:30 28.02.2023 (обновлено: 11:31 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/aviakompanii-1854750752.html
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином - РИА Новости, 28.02.2023
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином
Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:30
2023-02-28T11:31
харбин
хабаровск
китай
"аврора"
hainan airlines
хабаровский аэропорт
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Юрий Кондратчик. В середине января "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Харбин. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 10 января запустила регулярные рейсы по этому же маршруту. "Сейчас выполняется по одному рейсу в неделю каждой авиакомпанией. Но уже в ближайшее время частота - в марте - будет увеличена до двух рейсов в неделю авиакомпанией "Аврора". Китайская авиакомпания также планирует увеличение частотности выполнения рейсов", - сказал Кондратчик в интервью "России 1", видео которого опубликовано в Telegram-канале аэропорта. Он отметил, что спрос на рейсы есть. Пока в основном это деловые поездки, многие китайские граждане не были дома с начала пандемии. "Со временем ожидаем восстановления традиционного туристического спроса с началом выдачи виз со стороны КНР гражданам РФ. Надеемся, что в ближайшее время это будет возможно", - отметил Кондратчик. Ранее в феврале было возобновлено действие российско-китайского соглашения о безвизовых групповых поездках туристов.
https://ria.ru/20230227/aviareysy-1854692643.html
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харбин, хабаровск, китай, "аврора", hainan airlines, хабаровский аэропорт, новости - туризм
Харбин, Хабаровск, Китай, "Аврора", Hainan Airlines, Хабаровский аэропорт, Туризм, Новости - Туризм
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином

Авиакомпании в марте увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет дальневосточной авиакомпании "Аврора"
Самолет дальневосточной авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Юрий Кондратчик.
В середине января "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Харбин. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 10 января запустила регулярные рейсы по этому же маршруту.
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"Сейчас выполняется по одному рейсу в неделю каждой авиакомпанией. Но уже в ближайшее время частота - в марте - будет увеличена до двух рейсов в неделю авиакомпанией "Аврора". Китайская авиакомпания также планирует увеличение частотности выполнения рейсов", - сказал Кондратчик в интервью "России 1", видео которого опубликовано в Telegram-канале аэропорта.
Он отметил, что спрос на рейсы есть. Пока в основном это деловые поездки, многие китайские граждане не были дома с начала пандемии.
"Со временем ожидаем восстановления традиционного туристического спроса с началом выдачи виз со стороны КНР гражданам РФ. Надеемся, что в ближайшее время это будет возможно", - отметил Кондратчик.
Ранее в феврале было возобновлено действие российско-китайского соглашения о безвизовых групповых поездках туристов.
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ТуризмХарбинХабаровскКитай"Аврора"Hainan AirlinesХабаровский аэропортНовости - Туризм
 
 
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