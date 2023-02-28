https://ria.ru/20230228/aviakompanii-1854750752.html

Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином

Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином - РИА Новости, 28.02.2023

Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином

Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T06:30

2023-02-28T06:30

2023-02-28T11:31

харбин

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"аврора"

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хабаровский аэропорт

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Юрий Кондратчик. В середине января "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Харбин. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 10 января запустила регулярные рейсы по этому же маршруту. "Сейчас выполняется по одному рейсу в неделю каждой авиакомпанией. Но уже в ближайшее время частота - в марте - будет увеличена до двух рейсов в неделю авиакомпанией "Аврора". Китайская авиакомпания также планирует увеличение частотности выполнения рейсов", - сказал Кондратчик в интервью "России 1", видео которого опубликовано в Telegram-канале аэропорта. Он отметил, что спрос на рейсы есть. Пока в основном это деловые поездки, многие китайские граждане не были дома с начала пандемии. "Со временем ожидаем восстановления традиционного туристического спроса с началом выдачи виз со стороны КНР гражданам РФ. Надеемся, что в ближайшее время это будет возможно", - отметил Кондратчик. Ранее в феврале было возобновлено действие российско-китайского соглашения о безвизовых групповых поездках туристов.

https://ria.ru/20230227/aviareysy-1854692643.html

https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html

харбин

хабаровск

китай

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