https://ria.ru/20230228/aviakompanii-1854750752.html
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином - РИА Новости, 28.02.2023
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином
Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:30
2023-02-28T06:30
2023-02-28T11:31
харбин
хабаровск
китай
"аврора"
hainan airlines
хабаровский аэропорт
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/06/1506670604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75e99229916a47ad4fffa93cee40acd9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Юрий Кондратчик. В середине января "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Харбин. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 10 января запустила регулярные рейсы по этому же маршруту. "Сейчас выполняется по одному рейсу в неделю каждой авиакомпанией. Но уже в ближайшее время частота - в марте - будет увеличена до двух рейсов в неделю авиакомпанией "Аврора". Китайская авиакомпания также планирует увеличение частотности выполнения рейсов", - сказал Кондратчик в интервью "России 1", видео которого опубликовано в Telegram-канале аэропорта. Он отметил, что спрос на рейсы есть. Пока в основном это деловые поездки, многие китайские граждане не были дома с начала пандемии. "Со временем ожидаем восстановления традиционного туристического спроса с началом выдачи виз со стороны КНР гражданам РФ. Надеемся, что в ближайшее время это будет возможно", - отметил Кондратчик. Ранее в феврале было возобновлено действие российско-китайского соглашения о безвизовых групповых поездках туристов.
https://ria.ru/20230227/aviareysy-1854692643.html
https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html
харбин
хабаровск
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/06/1506670604_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_a6622eb1ea03ba56149d7e6b7cbe18f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харбин, хабаровск, китай, "аврора", hainan airlines, хабаровский аэропорт, новости - туризм
Харбин, Хабаровск, Китай, "Аврора", Hainan Airlines, Хабаровский аэропорт, Туризм, Новости - Туризм
Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином
Авиакомпании в марте увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Юрий Кондратчик.
В середине января "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска
в Харбин. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 10 января запустила регулярные рейсы по этому же маршруту.
Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай
"Сейчас выполняется по одному рейсу в неделю каждой авиакомпанией. Но уже в ближайшее время частота - в марте - будет увеличена до двух рейсов в неделю авиакомпанией "Аврора". Китайская авиакомпания также планирует увеличение частотности выполнения рейсов", - сказал Кондратчик в интервью "России 1", видео которого опубликовано в Telegram-канале аэропорта.
Он отметил, что спрос на рейсы есть. Пока в основном это деловые поездки, многие китайские граждане не были дома с начала пандемии.
"Со временем ожидаем восстановления традиционного туристического спроса с началом выдачи виз со стороны КНР
гражданам РФ
. Надеемся, что в ближайшее время это будет возможно", - отметил Кондратчик.
Ранее в феврале было возобновлено действие российско-китайского соглашения о безвизовых групповых поездках туристов.
"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин