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Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 28.02.2023
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08:44 28.02.2023 (обновлено: 13:21 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/avariya-1854762006.html
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 28.02.2023
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тысяч жителей, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:44
2023-02-28T13:21
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тысяч жителей, сообщили в Министерстве информации республики."На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией (1200 миллиметров) произошла авария", — говорится в сообщении ведомства.В городе ограничили водоснабжение и решили приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах днем будут работать водовозки.Глава администрации города Евпатории Елена Демидова сообщила, что в городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов (в том числе социально значимые).Вода подается в нижние этажи домов, до второго-третьего этажа, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Для подвоза воды предусмотрено восемь единиц техники. Для проведения аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе Евпатории задействованы специалисты ГУП РК "Вода Крыма".
https://ria.ru/20230227/odessa-1854517853.html
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евпатория, происшествия
Евпатория, Происшествия
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии

Более 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСпециалист ГУП РК "Вода Крыма" во время аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе в Крыму
Специалист ГУП РК Вода Крыма во время аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Специалист ГУП РК "Вода Крыма" во время аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тысяч жителей, сообщили в Министерстве информации республики.
"На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией (1200 миллиметров) произошла авария", — говорится в сообщении ведомства.
В городе ограничили водоснабжение и решили приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах днем будут работать водовозки.
Глава администрации города Евпатории Елена Демидова сообщила, что в городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов (в том числе социально значимые).
Вода подается в нижние этажи домов, до второго-третьего этажа, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Для подвоза воды предусмотрено восемь единиц техники. Для проведения аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе Евпатории задействованы специалисты ГУП РК "Вода Крыма".
Одесса - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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27 февраля, 10:16
 
ЕвпаторияПроисшествия
 
 
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