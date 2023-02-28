https://ria.ru/20230228/avariya-1854762006.html
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 28.02.2023
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тысяч жителей, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:44
2023-02-28T08:44
2023-02-28T13:21
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тысяч жителей, сообщили в Министерстве информации республики."На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией (1200 миллиметров) произошла авария", — говорится в сообщении ведомства.В городе ограничили водоснабжение и решили приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах днем будут работать водовозки.Глава администрации города Евпатории Елена Демидова сообщила, что в городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов (в том числе социально значимые).Вода подается в нижние этажи домов, до второго-третьего этажа, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Для подвоза воды предусмотрено восемь единиц техники. Для проведения аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе Евпатории задействованы специалисты ГУП РК "Вода Крыма".
https://ria.ru/20230227/odessa-1854517853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, происшествия
Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
Более 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму остались без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тысяч жителей, сообщили в Министерстве информации республики.
"На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией
(1200 миллиметров) произошла авария", — говорится в сообщении ведомства.
В городе ограничили водоснабжение и решили приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах днем будут работать водовозки.
Глава администрации города Евпатории Елена Демидова сообщила, что в городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов (в том числе социально значимые).
Вода подается в нижние этажи домов, до второго-третьего этажа, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Для подвоза воды предусмотрено восемь единиц техники. Для проведения аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе Евпатории задействованы специалисты ГУП РК "Вода Крыма".
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