https://ria.ru/20230228/arkheologiya-1854889185.html

На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа

На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа - РИА Новости, 28.02.2023

На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа

В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:33

2023-02-28T17:33

2023-02-28T17:33

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это один из ранних на Среднем Востоке, пишет Arkeonews со ссылкой на публикацию в научном журнале PLOS ONE. В 2016 году во дворце в Мегиддо (одноименное с холмом название города ) раскопали несколько гробниц и нашли могилы двух братьев. Они жили 3500 лет назад — между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Результаты анализа их останков были представлены недавно. Старшему было 20 — 40 лет. Именно на его черепе есть следы хирургического вмешательства. Квадратный кусочек из лобной кости удалили с использованием острого инструмента, что было не совсем типичным для того времени. Биоархеолог Рейчел Калишер призналась: сначала подумала, что фрагмент черепа как ДНК-образец взяли ее коллеги. Однако это оказалось не так. Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади в Петергофе.

https://ria.ru/20230215/arkheologiya-1851990102.html

израиль

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, израиль, археология