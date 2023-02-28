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На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа - РИА Новости, 28.02.2023
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Культура
 
17:33 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/arkheologiya-1854889185.html
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа - РИА Новости, 28.02.2023
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа
В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:33
2023-02-28T17:33
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израиль
археология
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это один из ранних на Среднем Востоке, пишет Arkeonews со ссылкой на публикацию в научном журнале PLOS ONE. В 2016 году во дворце в Мегиддо (одноименное с холмом название города ) раскопали несколько гробниц и нашли могилы двух братьев. Они жили 3500 лет назад — между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Результаты анализа их останков были представлены недавно. Старшему было 20 — 40 лет. Именно на его черепе есть следы хирургического вмешательства. Квадратный кусочек из лобной кости удалили с использованием острого инструмента, что было не совсем типичным для того времени. Биоархеолог Рейчел Калишер призналась: сначала подумала, что фрагмент черепа как ДНК-образец взяли ее коллеги. Однако это оказалось не так. Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади в Петергофе.
https://ria.ru/20230215/arkheologiya-1851990102.html
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новости культуры, израиль, археология
Культура, Новости культуры, Израиль, Археология
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа

На Армагеддоне нашли могилу жившего 3500 лет назад мужчины с трепанацией черепа

CC BY-SA 2.0 / Ian Scott / Тель Мегиддо
Тель Мегиддо - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Ian Scott /
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это один из ранних на Среднем Востоке, пишет Arkeonews со ссылкой на публикацию в научном журнале PLOS ONE.
В 2016 году во дворце в Мегиддо (одноименное с холмом название города ) раскопали несколько гробниц и нашли могилы двух братьев. Они жили 3500 лет назад — между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Результаты анализа их останков были представлены недавно.
© Journal PlosСнимки останков двух братьев, найденных в гробнице бронзового века в городе Тель-Мегиддо
Снимки останков двух братьев, найденных в гробнице бронзового века в городе Тель-Мегиддо
© Journal Plos
Снимки останков двух братьев, найденных в гробнице бронзового века в городе Тель-Мегиддо
Старшему было 20 — 40 лет. Именно на его черепе есть следы хирургического вмешательства. Квадратный кусочек из лобной кости удалили с использованием острого инструмента, что было не совсем типичным для того времени.
Биоархеолог Рейчел Калишер призналась: сначала подумала, что фрагмент черепа как ДНК-образец взяли ее коллеги. Однако это оказалось не так.
Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади в Петергофе.
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