https://ria.ru/20230228/arkheologiya-1854889185.html
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа - РИА Новости, 28.02.2023
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа
В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:33
2023-02-28T17:33
2023-02-28T17:33
культура
новости культуры
израиль
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854876860_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_29436be2d083515d48863c4b0424f9da.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это один из ранних на Среднем Востоке, пишет Arkeonews со ссылкой на публикацию в научном журнале PLOS ONE. В 2016 году во дворце в Мегиддо (одноименное с холмом название города ) раскопали несколько гробниц и нашли могилы двух братьев. Они жили 3500 лет назад — между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Результаты анализа их останков были представлены недавно. Старшему было 20 — 40 лет. Именно на его черепе есть следы хирургического вмешательства. Квадратный кусочек из лобной кости удалили с использованием острого инструмента, что было не совсем типичным для того времени. Биоархеолог Рейчел Калишер призналась: сначала подумала, что фрагмент черепа как ДНК-образец взяли ее коллеги. Однако это оказалось не так. Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади в Петергофе.
https://ria.ru/20230215/arkheologiya-1851990102.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854876860_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_51043ab1ae81a7dd08d25f6ee53d4919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, израиль, археология
Культура, Новости культуры, Израиль, Археология
На Армагеддоне нашли редкий пример древней трепанации черепа
На Армагеддоне нашли могилу жившего 3500 лет назад мужчины с трепанацией черепа
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
В Израиле на холме Мегиддо (более известен под древнегреческим названием – Армагеддон) обнаружили редкий пример операции на черепе в древности — возможно, это один из ранних на Среднем Востоке, пишет
Arkeonews со ссылкой на публикацию в научном журнале PLOS ONE.
В 2016 году во дворце в Мегиддо (одноименное с холмом название города ) раскопали несколько гробниц и нашли могилы двух братьев. Они жили 3500 лет назад — между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Результаты анализа их останков были представлены недавно.
Старшему было 20 — 40 лет. Именно на его черепе есть следы хирургического вмешательства. Квадратный кусочек из лобной кости удалили с использованием острого инструмента, что было не совсем типичным для того времени.
Биоархеолог Рейчел Калишер призналась: сначала подумала, что фрагмент черепа как ДНК-образец взяли ее коллеги. Однако это оказалось не так.
Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина случайно снесла
памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади в Петергофе.
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации