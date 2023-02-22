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В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу - РИА Новости, 22.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230222/shtiglits-1853736725.html
В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу
В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу - РИА Новости, 22.02.2023
В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу
Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади города Петергофа в Петродворцовом районе... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:39
2023-02-22T14:44
петергоф
россия
происшествия
памятники
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новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади города Петергофа в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной администрации. Ранее в среду ряд региональных СМИ и телеграм-каналов опубликовали видео, где видно, как трактор в процессе уборки снега задевает памятник Штиглицу, который слетает с постамента. "Инцидент произошел в ночное время 22 февраля… При визуальном осмотре выявлены повреждения крепления памятника. Сроки возвращения будут известны после обследования памятника специалистами", - говорится в ответе пресс-службы администрации Петродворцового района на запрос РИА Новости. Как отметили районные власти, причиной повреждения, предположительно, стал "человеческий фактор". Дорожное предприятие "Петродворцовое", которое отвечает за уборку привокзальной площади в Петергофе, организовало служебную проверку, заключили в администрации. Бронзовый памятник известному финансисту, промышленнику и меценату XIX столетия барону Александру Штиглицу работы скульптора Яна Неймана был открыт в Петергофе в июле 2009 года.
https://ria.ru/20230207/pamyatnik-1850354906.html
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петергоф, россия, происшествия, памятники, новости культуры
Петергоф, Россия, Происшествия, Памятники, Культура, Новости культуры
14:39 22.02.2023 (обновлено: 14:44 22.02.2023)
 
В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу

Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Штиглицу на площади в Петергофе

Снегоуборочная машина снесла памятник барону Александру Штиглицу на привокзальный площади города Петергофа. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Снегоуборочная машина снесла памятник барону Александру Штиглицу на привокзальный площади города Петергофа. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Снегоуборочная машина снесла памятник барону Александру Штиглицу на привокзальный площади города Петергофа. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади города Петергофа в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной администрации.
Ранее в среду ряд региональных СМИ и телеграм-каналов опубликовали видео, где видно, как трактор в процессе уборки снега задевает памятник Штиглицу, который слетает с постамента.
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"Инцидент произошел в ночное время 22 февраля… При визуальном осмотре выявлены повреждения крепления памятника. Сроки возвращения будут известны после обследования памятника специалистами", - говорится в ответе пресс-службы администрации Петродворцового района на запрос РИА Новости.
Как отметили районные власти, причиной повреждения, предположительно, стал "человеческий фактор". Дорожное предприятие "Петродворцовое", которое отвечает за уборку привокзальной площади в Петергофе, организовало служебную проверку, заключили в администрации.
Бронзовый памятник известному финансисту, промышленнику и меценату XIX столетия барону Александру Штиглицу работы скульптора Яна Неймана был открыт в Петергофе в июле 2009 года.
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