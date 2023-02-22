https://ria.ru/20230222/shtiglits-1853736725.html

В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу

В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу - РИА Новости, 22.02.2023

В Петергофе случайно снесли памятник барону Штиглицу

Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади города Петергофа в Петродворцовом районе... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:39

2023-02-22T14:39

2023-02-22T14:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Александру Штиглицу, установленный на привокзальный площади города Петергофа в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной администрации. Ранее в среду ряд региональных СМИ и телеграм-каналов опубликовали видео, где видно, как трактор в процессе уборки снега задевает памятник Штиглицу, который слетает с постамента. "Инцидент произошел в ночное время 22 февраля… При визуальном осмотре выявлены повреждения крепления памятника. Сроки возвращения будут известны после обследования памятника специалистами", - говорится в ответе пресс-службы администрации Петродворцового района на запрос РИА Новости. Как отметили районные власти, причиной повреждения, предположительно, стал "человеческий фактор". Дорожное предприятие "Петродворцовое", которое отвечает за уборку привокзальной площади в Петергофе, организовало служебную проверку, заключили в администрации. Бронзовый памятник известному финансисту, промышленнику и меценату XIX столетия барону Александру Штиглицу работы скульптора Яна Неймана был открыт в Петергофе в июле 2009 года.

https://ria.ru/20230207/pamyatnik-1850354906.html

https://ria.ru/20221215/ogon-1838885954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

петергоф, россия, происшествия, памятники, новости культуры