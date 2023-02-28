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Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии - РИА Новости, 28.02.2023
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17:54 28.02.2023 (обновлено: 17:56 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии - РИА Новости, 28.02.2023
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане больше 10 раз обвинил Россию в агрессии по... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:54
2023-02-28T17:56
в мире
россия
казахстан
украина
энтони блинкен
мухтар тлеуберди
оон
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане больше 10 раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине. В начале пресс-конференции Блинкен заявил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана и его свободное определение будущего на фоне "полномасштабного вторжения РФ на Украине". Он также поблагодарил Казахстан за помощь более чем 200 тысячам россиян, которые покинули родину с февраля прошлого года. На протяжении всей речи Блинкен повторял такие слова как "агрессия", "нападение" и "вторжение", обвиняя Россию не только в разжигании конфликта на Украине, но и в нарушении Устава ООН. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, россия, казахстан, украина, энтони блинкен, мухтар тлеуберди, оон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Казахстан, Украина, Энтони Блинкен, Мухтар Тлеуберди, ООН, Мюнхенская конференция по безопасности
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии

Блинкен на пресс-конференции в Казахстане более десяти раз обвинил Россию в агрессии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане больше 10 раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.
В начале пресс-конференции Блинкен заявил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана и его свободное определение будущего на фоне "полномасштабного вторжения РФ на Украине". Он также поблагодарил Казахстан за помощь более чем 200 тысячам россиян, которые покинули родину с февраля прошлого года.
На протяжении всей речи Блинкен повторял такие слова как "агрессия", "нападение" и "вторжение", обвиняя Россию не только в разжигании конфликта на Украине, но и в нарушении Устава ООН.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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В миреРоссияКазахстанУкраинаЭнтони БлинкенМухтар ТлеубердиООНМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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