https://ria.ru/20230228/agrarii-1854935947.html

На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей

На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 28.02.2023

На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей

Правительство Тульской области направит в 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей региона 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:28

2023-02-28T18:28

2023-02-28T18:28

тульская область

алексей дюмин

тульская область

россия

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ТУЛА, 28 фев – РИА Новости. Правительство Тульской области направит в 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей региона 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.По его словам, во вторник в правительстве Тульской области обсуждали подготовку сельхозпредприятий к весенним полевым работам и развитие агропромышленного комплекса региона.Как отметил в докладе министр сельского хозяйства региона Алексей Степин, по рекомендации Минсельхоза России посевные площади должны быть сохранены на уровне прошлого года. Планируется, что в этом году будет засеяно порядка 970 тысяч гектаров. Аграрии более, чем на 90% обеспечены семенами. Уже приобретено порядка 60% необходимых удобрений, остальные поставки планируются в марте-апреле. "В 2023 году на поддержку аграриев выделено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ведется прием заявок на выплату погектарной поддержки", – приводят в правительстве слова Степина. По итогам совещания Миляев поручил министерству сельского хозяйства довести запланированные меры поддержки до аграриев до 1 апреля. Также сообщается, что в рамках совещания от имени губернатора Алексея Дюмина Миляев поблагодарил тульских аграриев за совместную работу, поддержку СВО и помощь в сборе продуктовых наборов для тульских военнослужащих. Он вручил благодарственные письма и грантовые сертификаты от главы региона на строительство детских и спортивных площадок, а также благоустройство зон отдыха в селах нескольких районов региона.

https://ria.ru/20221028/agroklassy-1827432012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей дюмин, тульская область, россия