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На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 28.02.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
18:28 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/agrarii-1854935947.html
На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей
На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 28.02.2023
На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей
Правительство Тульской области направит в 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей региона 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:28
2023-02-28T18:28
тульская область
алексей дюмин
тульская область
россия
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ТУЛА, 28 фев – РИА Новости. Правительство Тульской области направит в 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей региона 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.По его словам, во вторник в правительстве Тульской области обсуждали подготовку сельхозпредприятий к весенним полевым работам и развитие агропромышленного комплекса региона.Как отметил в докладе министр сельского хозяйства региона Алексей Степин, по рекомендации Минсельхоза России посевные площади должны быть сохранены на уровне прошлого года. Планируется, что в этом году будет засеяно порядка 970 тысяч гектаров. Аграрии более, чем на 90% обеспечены семенами. Уже приобретено порядка 60% необходимых удобрений, остальные поставки планируются в марте-апреле. "В 2023 году на поддержку аграриев выделено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ведется прием заявок на выплату погектарной поддержки", – приводят в правительстве слова Степина. По итогам совещания Миляев поручил министерству сельского хозяйства довести запланированные меры поддержки до аграриев до 1 апреля. Также сообщается, что в рамках совещания от имени губернатора Алексея Дюмина Миляев поблагодарил тульских аграриев за совместную работу, поддержку СВО и помощь в сборе продуктовых наборов для тульских военнослужащих. Он вручил благодарственные письма и грантовые сертификаты от главы региона на строительство детских и спортивных площадок, а также благоустройство зон отдыха в селах нескольких районов региона.
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алексей дюмин, тульская область, россия
Тульская область, Алексей Дюмин, Тульская область, Россия

На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТУЛА, 28 фев – РИА Новости. Правительство Тульской области направит в 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей региона 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
По его словам, во вторник в правительстве Тульской области обсуждали подготовку сельхозпредприятий к весенним полевым работам и развитие агропромышленного комплекса региона.
«
"Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев отметил, что основная задача в рамках подготовки к посевной кампании – не допустить снижения посевных площадей, выдержать запланированную структуру посевов, провести сев в срок и в полном объеме", – сказал собеседник агентства.
Как отметил в докладе министр сельского хозяйства региона Алексей Степин, по рекомендации Минсельхоза России посевные площади должны быть сохранены на уровне прошлого года. Планируется, что в этом году будет засеяно порядка 970 тысяч гектаров. Аграрии более, чем на 90% обеспечены семенами. Уже приобретено порядка 60% необходимых удобрений, остальные поставки планируются в марте-апреле.
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"В 2023 году на поддержку аграриев выделено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ведется прием заявок на выплату погектарной поддержки", – приводят в правительстве слова Степина.
По итогам совещания Миляев поручил министерству сельского хозяйства довести запланированные меры поддержки до аграриев до 1 апреля.
Также сообщается, что в рамках совещания от имени губернатора Алексея Дюмина Миляев поблагодарил тульских аграриев за совместную работу, поддержку СВО и помощь в сборе продуктовых наборов для тульских военнослужащих. Он вручил благодарственные письма и грантовые сертификаты от главы региона на строительство детских и спортивных площадок, а также благоустройство зон отдыха в селах нескольких районов региона.
 
Тульская областьАлексей ДюминТульская областьРоссия
 
 
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