https://ria.ru/20230228/agitbrigady-1854761853.html
Минкультуры сформирует агитбригады в сотрудничестве с Минобороны
Минкультуры сформирует агитбригады в сотрудничестве с Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023
Минкультуры сформирует агитбригады в сотрудничестве с Минобороны
Министерство культуры РФ формирует агитбригады в сотрудничестве с министерством обороны России, туда входят исполнители из разных регионов, сообщила министр... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:44
2023-02-28T08:44
2023-02-28T08:44
культура
россия
ольга любимова
культура
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство культуры РФ формирует агитбригады в сотрудничестве с министерством обороны России, туда входят исполнители из разных регионов, сообщила министр культуры Ольга Любимова. "У нас сейчас такая очень серьезная работа идет с министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады. Это невероятно трогательно, когда из самых разных регионов, самые разные исполнители, самого разного жанра, самого разного возраста, потому что порой это исполнители старшего поколения, иногда это самые молодые, еще только формирующиеся коллективы", - сказала Любимова в интервью на телеканале "Россия 24". Министр отметила, что исполнители просят дать им возможность "поучаствовать, помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они". "Где-то это нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы", - рассказала Любимова. По словам министра, работа с Минобороны идет постоянно и слаженно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ольга любимова, культура
Культура, Россия, Ольга Любимова, Культура
Минкультуры сформирует агитбригады в сотрудничестве с Минобороны
Министр культуры Любимова рассказала о формировании и работе агитбригад
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Министерство культуры РФ формирует агитбригады в сотрудничестве с министерством обороны России, туда входят исполнители из разных регионов, сообщила
министр культуры Ольга Любимова.
"У нас сейчас такая очень серьезная работа идет с министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады. Это невероятно трогательно, когда из самых разных регионов, самые разные исполнители, самого разного жанра, самого разного возраста, потому что порой это исполнители старшего поколения, иногда это самые молодые, еще только формирующиеся коллективы", - сказала Любимова в интервью на телеканале "Россия 24".
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Министр отметила, что исполнители просят дать им возможность "поучаствовать, помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они".
"Где-то это нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы", - рассказала Любимова.
По словам министра, работа с Минобороны идет постоянно и слаженно.
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