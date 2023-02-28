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Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе - РИА Новости, 28.02.2023
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23:50 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/abrams-1854988912.html
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе - РИА Новости, 28.02.2023
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе
Танки Abrams были разработаны специально для сражений в Европе с учетом местной среды, заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:50
2023-02-28T23:50
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Танки Abrams были разработаны специально для сражений в Европе с учетом местной среды, заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс на слушаниях в конгрессе. В январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, m1 abrams, пентагон, нато, сша, европа, министерство обороны сша
В мире, Украина, M1 Abrams, Пентагон, НАТО, США, Европа, Министерство обороны США
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе

Пентагон заверил в высокой эффективности танков Abrams для ведения сражений в Европе

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Танки Abrams были разработаны специально для сражений в Европе с учетом местной среды, заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс на слушаниях в конгрессе.
«
"Этот танк был разработан в период холодной войны для ведения сражений в Европе. Мы верим в возможность использования танков Abrams, а также Leopard с высокой эффективностью", - сообщил он, отметив, что данные танки отвечают особенностям местной среды.
В январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
В миреУкраинаM1 AbramsПентагонНАТОСШАЕвропаМинистерство обороны США
 
 
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