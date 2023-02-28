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Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе

Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе - РИА Новости, 28.02.2023

Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе

Танки Abrams были разработаны специально для сражений в Европе с учетом местной среды, заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс на... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:50

2023-02-28T23:50

2023-02-28T23:50

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Танки Abrams были разработаны специально для сражений в Европе с учетом местной среды, заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс на слушаниях в конгрессе. В январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

украина

сша

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в мире, украина, m1 abrams, пентагон, нато, сша, европа, министерство обороны сша