https://ria.ru/20230228/abrams-1854988912.html
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе - РИА Новости, 28.02.2023
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе
Танки Abrams были разработаны специально для сражений в Европе с учетом местной среды, заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:50
2023-02-28T23:50
2023-02-28T23:50
в мире
украина
m1 abrams
пентагон
нато
сша
европа
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c12e8d54ab6f6fa08cfc834f23ec7f21.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Танки Abrams были разработаны специально для сражений в Европе с учетом местной среды, заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс на слушаниях в конгрессе. В январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45607ccc9a6b0ab3b5a99bf05748f4ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, m1 abrams, пентагон, нато, сша, европа, министерство обороны сша
В мире, Украина, M1 Abrams, Пентагон, НАТО, США, Европа, Министерство обороны США
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе
Пентагон заверил в высокой эффективности танков Abrams для ведения сражений в Европе