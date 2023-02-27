https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854591359.html
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек - РИА Новости, 27.02.2023
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек
Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:32
2023-02-27T13:32
2023-02-27T13:37
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148204/99/1482049930_702:309:1830:943_1920x0_80_0_0_475fde1aa6d68afc2f3971dd76af55b1.jpg
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания."К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - сообщил Сезер на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20230227/gospital-1854566032.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148204/99/1482049930_661:217:1799:1071_1920x0_80_0_0_c4b5b062a2e414316d7b9208d6e414d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
13:32 27.02.2023 (обновлено: 13:37 27.02.2023)
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек
В турецкой Малатье погиб человек, 69 ранены при землетрясении
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания.
"К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - сообщил Сезер на брифинге в понедельник.