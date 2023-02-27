https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854591359.html

При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек

При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек - РИА Новости, 27.02.2023

При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек

Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:32

2023-02-27T13:32

2023-02-27T13:37

в мире

турция

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания."К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - сообщил Сезер на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20230227/gospital-1854566032.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция