Рейтинг@Mail.ru
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854591359.html
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек - РИА Новости, 27.02.2023
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек
Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:32
2023-02-27T13:37
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148204/99/1482049930_702:309:1830:943_1920x0_80_0_0_475fde1aa6d68afc2f3971dd76af55b1.jpg
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания."К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - сообщил Сезер на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20230227/gospital-1854566032.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148204/99/1482049930_661:217:1799:1071_1920x0_80_0_0_c4b5b062a2e414316d7b9208d6e414d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
13:32 27.02.2023 (обновлено: 13:37 27.02.2023)
 
При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек

В турецкой Малатье погиб человек, 69 ранены при землетрясении

© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи Турции
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об обрушении как минимум одного здания.
"К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - сообщил Сезер на брифинге в понедельник.
Разбор завалов после землетрясения в Хаме, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 12:20
Россия направила в Сирию мобильный госпиталь для помощи после землетрясения
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала