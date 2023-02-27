https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854561518.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 27.02.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:11

2023-02-27T12:11

2023-02-27T12:45

турция

в мире

шанлыурфа (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

землетрясение

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировали в 09:04 по времени UTC (12:04 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине двух километров.Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,6, затем она была увеличена до 5,8.Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,6, очаг залегал на глубине 6,9 километра в районе города Йешилъюрт провинции Малатья, в котором проживают 340 тысяч человек.О пострадавших пока не сообщается.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли 44 374 человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html

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шанлыурфа (провинция)

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Владимир Лаврентьев

турция, в мире, шанлыурфа (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, землетрясение