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На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 27.02.2023
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого располагался на границе Китая и Киргизии, произошло в понедельник в 05.58 по времени Астаны (02.58 мск),... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T03:43
2023-02-27T03:43
2023-02-27T03:43
в мире
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
киргизия
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АЛМА-АТА, 27 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого располагался на границе Китая и Киргизии, произошло в понедельник в 05.58 по времени Астаны (02.58 мск), сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. "Эпицентр землетрясения расположен в 278 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5,6. Глубина 10 километров", - говорится в сообщении ведомства. При этом, по данным сейсмологов, несколькими часами ранее - в 03.42 по времени Астаны (00.42 мск) в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9, толчки которого ощущались в Алма-Ате силой 2 балла.
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в мире, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киргизия, астана
В мире, Китай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Киргизия, Астана
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 на границе Киргизии и КНР