https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854479976.html

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 27.02.2023

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого располагался на границе Китая и Киргизии, произошло в понедельник в 05.58 по времени Астаны (02.58 мск),... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T03:43

2023-02-27T03:43

2023-02-27T03:43

в мире

китай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киргизия

астана

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АЛМА-АТА, 27 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого располагался на границе Китая и Киргизии, произошло в понедельник в 05.58 по времени Астаны (02.58 мск), сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. "Эпицентр землетрясения расположен в 278 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5,6. Глубина 10 километров", - говорится в сообщении ведомства. При этом, по данным сейсмологов, несколькими часами ранее - в 03.42 по времени Астаны (00.42 мск) в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9, толчки которого ощущались в Алма-Ате силой 2 балла.

https://ria.ru/20230226/pogibshie-1854439123.html

китай

киргизия

астана

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в мире, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киргизия, астана